Где смотреть Локомотив – Ахмат, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 11 ноября
В субботу, 11 ноября, сыграют Локомотив и Ахмат в 15 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Локомотив – Ахмат
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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