Кепа получил травму на разминке перед матчем с «Брагой». В воротах «Реала» сыграет Лунин

Теги Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Здоровье Футбол

Кепа Аррисабалага получил травму перед матчем с «Брагой».

«Реал» примет «Брагу» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, голкипер мадридского клуба получил мышечную травму на разминке перед матчем.

Вместо Кепы в стартовом составе «Реала» выйдет украинец Андрей Лунин.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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21 комментарий

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Gon3a1e5@mail.ru
Здоровья всем киперам а Лунину удачи
+12
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Dottore
Только этого не хватало!!! Второй вратарь уже вне игры. Здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Лунину удачи!!! Прояви себя, раз получил такой шанс!
+8
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+8
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Валентин Мухин
Ответ Dottore
Только этого не хватало!!! Второй вратарь уже вне игры. Здоровья и скорейшего возвращения на поле! Лунину удачи!!! Прояви себя, раз получил такой шанс!
Не о том у него мысли,пустит 2-3 от Браги,Камавингу лучше поставить,не зря он про вратаря в интервью говорил!
+8
-4
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JENNINGS
Просто какое-то проклятие в этом сезоне
Здоровья Кепе!🙏💪
+7
-4
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Владимир Владимир
В онлайне комментаторы с матч тв специально вместо Лунина сказали Кепа, когда он пенальти взял. И это был Журавель вроде, заорал ещё "Кепааааа", типа они не в курсе, что он травму получил)
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Ena Therapy
Ответ Тимур Таубаев
А кем играть то теперь в воротах ? Лунин уж точно не уровень Реала
Камавинга есть
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курский вокзал. стою
Ответ Тимур Таубаев
А кем играть то теперь в воротах ? Лунин уж точно не уровень Реала
Что с лицом? Уже пенку затащил
+3
0
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G.H.O.S.T.
Ответ GuruFutbola
Что один г, что второй
Вы про свои комментарии?
+4
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JENNINGS
Ответ G.H.O.S.T.
Вы про свои комментарии?
Это оно про себя и его камео риго
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Ivang King
Ну ладно, Лунин тоже могёт
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Real_v_dushe
Съели! недоброжелатели Андрея!))
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Lindeman
Здоровья Кепе и удачи Лунину
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Валентин Мухин
физиотерапевт пусть собирает манатки,урод!
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JENNINGS
Ответ Тимур Таубаев
А кем играть то теперь в воротах ? Лунин уж точно не уровень Реала
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Валентин Мухин
Ответ Real_v_dushe
По мне Лунин заслуживает больше играть, Кепа не такой уж и ТОП, учитывая его ужасающую игру на выходах.
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