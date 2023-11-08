Кепа получил травму на разминке перед матчем с «Брагой». В воротах «Реала» сыграет Лунин

Кепа Аррисабалага получил травму перед матчем с «Брагой».

«Реал» примет «Брагу» в 4-м туре группового этапа .

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, голкипер мадридского клуба получил мышечную травму на разминке перед матчем.

Вместо Кепы в стартовом составе « » выйдет украинец .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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