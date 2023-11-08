Кепа получил травму на разминке перед матчем с «Брагой». В воротах «Реала» сыграет Лунин
Кепа Аррисабалага получил травму перед матчем с «Брагой».
«Реал» примет «Брагу» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, голкипер мадридского клуба получил мышечную травму на разминке перед матчем.
Вместо Кепы в стартовом составе «Реала» выйдет украинец Андрей Лунин.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Лунину удачи!!! Прояви себя, раз получил такой шанс!
Здоровья Кепе!🙏💪