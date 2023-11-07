Беллингем тренировался в общей группе «Реала» перед матчем с «Брагой». Решение об участии хавбека в игре примут завтра

Теги Карло Анчелотти Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Джуд Беллингем тренировался в общей группе перед матчем с «Брагой».

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0) в минувшее воскресенье. Обследование выявило у Беллингема вывих плеча, однако повреждение оказалось незначительным.

По информации As, на заключительной тренировке «Реала» перед завтрашним матчем Лиги чемпионов против «Браги» Беллингем занимался в общей группе.

Однако, по словам главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, полузащитник не участвовал в финальной части тренировки. Его участие в завтрашнем матче по-прежнему под вопросом.

«Он хорошо восстановился и чувствовал себя хорошо, хотя и не провел тренировку до конца [в общей группе], чтобы избежать столкновений. Завтра мы вместе примем решение», – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

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13 комментариев

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corazón blanco
Ответ SCHOKKKK
Коразон, у тебя вообще девушка есть? Сексом заниматься пробовал? Как ни погляжу, ты живёшь на сайте. Про реальную жизнь, работу, путешествия, встречи с друзьями слышал?
Я Вам даже больше расскажу, у меня есть и внуки уже. Но к сожалению с прошлого лета я стал инвалидом и теперь работа только дистанционная при помощи стационарного компьютера, путешествую только когда приезжают за мной дети. На прогулки выхожу, но не слишком часто. Такова моя скучная жизнь теперь. А футбол и общение на спортивном сайте хоть какая-то отдушина.
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+14
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SCHOKKKK
Ответ corazón blanco
Я Вам даже больше расскажу, у меня есть и внуки уже. Но к сожалению с прошлого лета я стал инвалидом и теперь работа только дистанционная при помощи стационарного компьютера, путешествую только когда приезжают за мной дети. На прогулки выхожу, но не слишком часто. Такова моя скучная жизнь теперь. А футбол и общение на спортивном сайте хоть какая-то отдушина.
Тогда прошу прощения
+13
-2
+11
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За справедливость
Реал решил практически задачу в группе, Белингем пусть лучше отдохнет.
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corazón blanco
Я надеюсь, что все же Карло даст ему отдохнуть, Брагу обязаны обыгрывать и решать вопрос с выходом в плэй-офф Лиги Чемпионов и без Джуда, пусть спокойно восстановится от повреждения, а вот уже в матче с Валенсией он будет необходим.
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Gitanes
Ответ corazón blanco
Я Вам даже больше расскажу, у меня есть и внуки уже. Но к сожалению с прошлого лета я стал инвалидом и теперь работа только дистанционная при помощи стационарного компьютера, путешествую только когда приезжают за мной дети. На прогулки выхожу, но не слишком часто. Такова моя скучная жизнь теперь. А футбол и общение на спортивном сайте хоть какая-то отдушина.
Крепкого здоровья тебе, дружище и твоим внукам!:)
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JENNINGS
Ответ corazón blanco
Я Вам даже больше расскажу, у меня есть и внуки уже. Но к сожалению с прошлого лета я стал инвалидом и теперь работа только дистанционная при помощи стационарного компьютера, путешествую только когда приезжают за мной дети. На прогулки выхожу, но не слишком часто. Такова моя скучная жизнь теперь. А футбол и общение на спортивном сайте хоть какая-то отдушина.
Здоровья и сил вам! Это одно из главных, что есть в нашей жизни!
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corazón blanco
Ответ JENNINGS
Здоровья и сил вам! Это одно из главных, что есть в нашей жизни!
Абсолютно верно, раньше так не считал, думал самое главное, что это материальные блага, но когда здоровья нет, все это уходит на второй план и становится такой мелочью. Спасибо, амиго, Вам тоже крепчайшего здоровья и всего наилучшего!
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a2wai
Да Брагу поди можно и без Беллингема обыграть.
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Ханс Ланда
Дайте отдохнуть пацану
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corazón blanco
Ответ Gitanes
Крепкого здоровья тебе, дружище и твоим внукам!:)
Спасибо, амиго! И Вам крепкого здоровья и всех благ.
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