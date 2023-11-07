Беллингем тренировался в общей группе «Реала» перед матчем с «Брагой». Решение об участии хавбека в игре примут завтра

Джуд Беллингем тренировался в общей группе перед матчем с «Брагой».

Напомним, полузащитник «Реала» получил травму в матче против «Райо Вальекано» (0:0) в минувшее воскресенье. Обследование выявило у вывих плеча, однако повреждение оказалось незначительным.

По информации As, на заключительной тренировке « » перед завтрашним матчем Лиги чемпионов против «Браги» Беллингем занимался в общей группе.

Однако, по словам главного тренера «Реала» , полузащитник не участвовал в финальной части тренировки. Его участие в завтрашнем матче по-прежнему под вопросом.

«Он хорошо восстановился и чувствовал себя хорошо, хотя и не провел тренировку до конца [в общей группе], чтобы избежать столкновений. Завтра мы вместе примем решение», – сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

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