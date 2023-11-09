Анчелотти о 3:0 с «Брагой»: «Игра началась с пенальти в наши ворота, затем «Реал» взял ее под контроль. Хороший матч, мы счастливы выйти в плей-офф»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Брагой».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 и гарантировал себе место в плей-офф .

«Это был хороший матч. Игра началась с пенальти в наши ворота, в этом эпизоде сыграл очень хорошо. Затем мы взяли игру под свой контроль и во втором тайме хорошо переходили из обороны в атаку».

О Браиме

«Он сыграл очень хорошо. Он забил гол, еще один не засчитан... Он проделал оптимальную работу в обороне. Что еще можно сказать? Ничего, он заслуживает того, чтобы играть немного больше.

Каждый вносит свой вклад, я должен хорошенько присмотреться ко всем игрокам. Они настроены очень серьезно, а Браим очень профессионален. Честно говоря, он заслуживает того, чтобы играть больше».

О сэйве Лунина после пенальти

«Это хороший признак. У нас здоровый коллектив. Мы счастливы пройти групповой этап. Двигаемся дальше».

О травме Кепы

«У Кепы возникли небольшие проблемы на разминке. Его состояние оценят завтра. Оно еще не известно. Мы не можем никем рисковать», – сказал .

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