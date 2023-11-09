Анчелотти о 3:0 с «Брагой»: «Игра началась с пенальти в наши ворота, затем «Реал» взял ее под контроль. Хороший матч, мы счастливы выйти в плей-офф»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Брагой».
Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
«Это был хороший матч. Игра началась с пенальти в наши ворота, в этом эпизоде Лунин сыграл очень хорошо. Затем мы взяли игру под свой контроль и во втором тайме хорошо переходили из обороны в атаку».
О Браиме
«Он сыграл очень хорошо. Он забил гол, еще один не засчитан... Он проделал оптимальную работу в обороне. Что еще можно сказать? Ничего, он заслуживает того, чтобы играть немного больше.
Каждый вносит свой вклад, я должен хорошенько присмотреться ко всем игрокам. Они настроены очень серьезно, а Браим очень профессионален. Честно говоря, он заслуживает того, чтобы играть больше».
О сэйве Лунина после пенальти
«Это хороший признак. У нас здоровый коллектив. Мы счастливы пройти групповой этап. Двигаемся дальше».
О травме Кепы
«У Кепы возникли небольшие проблемы на разминке. Его состояние оценят завтра. Оно еще не известно. Мы не можем никем рисковать», – сказал Анчелотти.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Со мной все прекрасно)