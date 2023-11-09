Анчелотти о 3:0 с «Брагой»: «Игра началась с пенальти в наши ворота, затем «Реал» взял ее под контроль. Хороший матч, мы счастливы выйти в плей-офф»

Теги Карло Анчелотти Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кепа Аррисабалага Браим Диас Андрей Лунин Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги игры с «Брагой».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:0 и гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов

«Это был хороший матч. Игра началась с пенальти в наши ворота, в этом эпизоде Лунин сыграл очень хорошо. Затем мы взяли игру под свой контроль и во втором тайме хорошо переходили из обороны в атаку». 

О Браиме

«Он сыграл очень хорошо. Он забил гол, еще один не засчитан... Он проделал оптимальную работу в обороне. Что еще можно сказать? Ничего, он заслуживает того, чтобы играть немного больше.

Каждый вносит свой вклад, я должен хорошенько присмотреться ко всем игрокам. Они настроены очень серьезно, а Браим очень профессионален. Честно говоря, он заслуживает того, чтобы играть больше».

О сэйве Лунина после пенальти

«Это хороший признак. У нас здоровый коллектив. Мы счастливы пройти групповой этап. Двигаемся дальше». 

О травме Кепы

«У Кепы возникли небольшие проблемы на разминке. Его состояние оценят завтра. Оно еще не известно. Мы не можем никем рисковать», – сказал Анчелотти

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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16 комментариев

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f0rmoceft
Надеюсь Браим убедил Анчелотти, что достоин играть больше. Игрок добротный!
+6
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f0rmoceft
Ответ GuruFutbola
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Все же вылезла желчь
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GuruFutbola
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Себя пожалей, если некому
Со мной все прекрасно)
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Ответ GuruFutbola
Ты с таким ником новость попутал
А откуда ты здесь, про Лапорту и Барсу ни слова?
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GuruFutbola
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Real_v_dushe
Ответ GuruFutbola
Мертвый наполи ч шахтером на ходу, не смеши, ты бы вспомнил еще , где итальянцы были при марадоне
Не, ну всё понятно: кому ваш бчк слил, тот и мегамогуч. Сольёте в следующем туре Антверпену, скажите, что это был сам чемпион могучего чемпионата Бельгии!
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GuruFutbola
Ответ Real_v_dushe
Конечно, чемпион Италии у бчк - это один уровень с бедным Шахтёром. Даже не сомневался. Поэтому у вас и обделывание в еврокубках многолетнее.
Мертвый наполи ч шахтером на ходу, не смеши, ты бы вспомнил еще , где итальянцы были при марадоне
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Real_v_dushe
Ответ GuruFutbola
+- один уровень
Конечно, чемпион Италии у бчк - это один уровень с бедным Шахтёром. Даже не сомневался. Поэтому у вас и обделывание в еврокубках многолетнее.
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Real_v_dushe
Ответ GuruFutbola
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Куда уж Наполи до Шахтёра, а Униону до мощного Антверпена.
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Real_v_dushe
Хорошо, что он так легко поменял Кепу, на мой взгляд Лунин заслуживал больше шансов. Он отлично провёл 2 первых тура в Ла Лиге, отлично играет на выходах, намного лучше Кепы. Может реакция у Кепы и получше, но Лунин не факт, что сыграл бы хуже, будь он первым номером.
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corazón blanco
Кто знает, как бы развивались события и чем бы закончился матч, если бы Лунин не взял пенальти. Васкес конечно привез на ровном месте. Понравился Браим, отличный матч провел, во втором тайме уже и бразильцы выключились и показали тот футбол, который от них все ждут. Отличная победа и главное, что теперь уже можно полностью сконцентрироваться на внутренней кухне.
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Владимир Владимирович
Лунин молодец, сухарь и отбитый пенальти. Хорош Арисабалагу постоянно ставить, Лунин не хуже, а лучше
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фк кабинет
Лунин заслуживает шанс на игру первым номером пока лечиться Куртуа.
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Анчелотти: ««Реал» взял "Барсу" под контроль и будет держать ее весь сезон"
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GuruFutbola
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