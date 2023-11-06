Беллингем может пропустить матч «Реала» с «Брагой» в ЛЧ из-за вывиха плеча

Теги Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем вывихнул плечо и может не сыграть с «Брагой» в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Реала» травмировал плечо в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0).

Обследование выявило у англичанина вывих левого плеча. После матча боли в плече у Джуда усилились.

Травма оказалась не слишком серьезной, но участия хавбека в матче Лиги чемпионов с «Брагой» 8 ноября под вопросом. Тренерский штаб «Мадрида» примет решение об участии Беллингема завтра.

Статистику лучшего бомбардира «Реала» в сезоне можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Никита Алексеев
Лучше не рисковать
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corazón blanco
Слава Богу, что все обошлось и травма оказалась не серьезной, здоровья Джуду!
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Игорь Новиков
Это не страшно. Отдохнёт заодно. Лишь бы ничего более серьёзного не было.
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Dottore
Здоровья и возвращения на поле!
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Ruslan3132
пусть отдохнет, скамейка есть на эту позицию, матч проходной и малозначимый
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Сикарио
Брагу можно и без Беллингема обыграть, там середняк уровня Бычика.
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Максим Столбов
У Браги резко возросли шансы на хороший результат.
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SergioRamos92
Ответ Ruslan3132
пусть отдохнет, скамейка есть на эту позицию, матч проходной и малозначимый
У нынешнего Реала нет такого понятия как проходной матч
Это уже не тот Реал который на классе забивал 3-4 мяча и доигрывал
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Сикарио
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Беллингем уже жалеет, что выбрал клуб в котором нет игры. Он наверное в шоке, что Реал это какой-то сброд из нытиков, и неуравновешенных , которые играют непонятно во что.
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Гулнар Мамива
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Беллингем уже жалеет, что выбрал клуб в котором нет игры. Он наверное в шоке, что Реал это какой-то сброд из нытиков, и неуравновешенных , которые играют непонятно во что.
Лучше пожелаем ему выздоравления👌
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Aidos9419
Ответ Сикарио
Брагу можно и без Беллингема обыграть, там середняк уровня Бычика.
Брага самая опасная в группе. на днях 6:1 выиграли у себя, не стоить недооценивать...
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