Беллингем может пропустить матч «Реала» с «Брагой» в ЛЧ из-за вывиха плеча
Джуд Беллингем вывихнул плечо и может не сыграть с «Брагой» в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Реала» травмировал плечо в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (0:0).
Обследование выявило у англичанина вывих левого плеча. После матча боли в плече у Джуда усилились.
Травма оказалась не слишком серьезной, но участия хавбека в матче Лиги чемпионов с «Брагой» 8 ноября под вопросом. Тренерский штаб «Мадрида» примет решение об участии Беллингема завтра.
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