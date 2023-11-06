Беллингем может пропустить матч «Реала» с «Брагой» в ЛЧ из-за вывиха плеча

Джуд Беллингем вывихнул плечо и может не сыграть с «Брагой» в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Реала» травмировал плечо в матче с «Райо Вальекано» (0:0).

Обследование выявило у англичанина вывих левого плеча. После матча боли в плече у усилились.

Травма оказалась не слишком серьезной, но участия хавбека в матче Лиги чемпионов с «Брагой» 8 ноября под вопросом. Тренерский штаб « » примет решение об участии Беллингема завтра.

Статистику лучшего бомбардира «Реала» в сезоне можно изучить здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!