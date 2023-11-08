Спартак — Ростов: прогноз на матч 12 ноября 2023, РПЛ

Программу 15 тура чемпионата России по футболу завершает игра «Спартак» — «Ростов». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Красно-белые получили статус фаворита матча. «Спартак» исключительно домашняя команда. 17 очков из 21 красно-белые набрали в домашних встречах. 17 очков это пятый результат среди всех команд чемпионата. Разница голов в домашних встречах 12:8. «Ростов» набрала дома на два очка меньше. Это шестой результат. Что касается гостевых встреч, то подопечные Валерия Карпина на предпоследнем месте с 2 очками в 6 играх. На счету команды две ничьи и четыре поражения. Разница голов 6:16. Желто-синие самая пропускающая гостевая команда турнира. Хуже на выезде играет только «Балтика» с семью поражениями в семи играх.

В прошлом сезоне красно-белые не сумели обыграть «Ростов». Домашний матч желто-синие завершили победой 4:2. В гостях команда Карпина сыграла вничью 1:1. Всего команды провели 66 игр, где преимущество по победам на стороне «Спартака» 36:16 при 14 ничьих. Разница голов 111:77 в пользу столичного клуба. На чемпионат России пришлись 58 игр: 31 победа «Спартака», 12 ничьих и 15 побед «Ростова». Разница голов 100:71 в пользу красно-белых. На отрезке в 10 последних игр чемпионата преимущество уже у желто-синих. «Ростов» победил в 6 из 10 матчах при трех ничьих и одной победе «Спартака». На домашней арене у красно-белых четыре победы, три ничьи и три поражения.

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Рекомендованная ставка: гол «Ростова», «обе забьют — да», ТБ2,5.

Спартак

В рамках 14 тура чемпионата России красно-белые сумели не проиграть в гостях «Локомотиву». Игра завершилась вничью 1:1, причем «Спартак» забил, имея на одного игрока меньше. На 38 минуте прямую красную карточку получил Даниил Хлусевич. Оба гола были забиты во втором тайме. На 53 минуте отличился Антон Зиньковский. Сравнял счет в матче экс-спартаковец Артем Дзюба. Форвард отличился на 64 минуте.

В чемпионате России красно-белые занимают шестое место. Команда набрала 21 очко. В 14 матчах у «Спартака» шесть побед, три ничьи и пять поражения. Разница голов 19:21. В топ-10 РПЛ «Спартак» пропускает больше всех. На дистанции в пять последних туров команда на 10 месте с 5 очками. В пяти играх одна победа, две ничьи и два поражения. Разница голов 5:9.

Результаты «Спартака» в пяти играх:

РПЛ, «Локомотив» — «Спартак» 1:1;

Кубок России, «Спартак» — «Краснодар» 2:3;

РПЛ, «Факел» — «Спартак» 2:0;

РПЛ, «Спартак» — «Пари НН» 2:0;

РПЛ, «Спартак» — ЦСКА 2:2.

В 10 официальных встречах у столичного клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 12:15. На домашней арене у красно-белых шесть побед, две ничьи и два поражения в 10 встречах. Разница голов 20:15.

Интересные статистические факты по игре «Спартака»:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Квинси Промес 5+5, Александр Соболев 5+3, Тео Бонгонда 5+1, Кристофер Мартинс Перейра 2+2, Михаил Игнатов 2+2;

Не более 2 голов забито в 7 из 9 играх в РПЛ;

«Спартак» не проигрывает дома в 5 матчах чемпионата;

В 4 из 5 домашних матчах РПЛ «Спартак» не пропустил;

«Спартак» не побеждает в трех официальных матчах;

В 4 домашних матчах «Спартак» забивает последним;

В 4 домашних матчах «Спартак» забивает в первом тайме;

В 3 последних матчах с участием команды было удаление;

«Спартак» пропускает в 6 из 7 официальных встречах.

Игру с «Ростовом» пропустит Даниил Хлусевич из-за дисквалификации. Проблемы со здоровьем есть у Томаша Тавареша и Георгия Джикии. Не игравший с «Локомотивом» Срджан Бабич вернулся в состав после дисквалификации.

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Ростов

В 14 туре чемпионата России по футболу ростовчане сыграли вничью с «Оренбургом». Счет гостевой встречи 1:1. В первом тайме гости могли открыть счет. На 33 минуте Максим Осипенко не сумел забить с пенальти. Защитник исправился в концовке матча. На 85 минуте Осипенко сравнял счет в матче. Пропустил «Ростов» на 71 минуте от Дмитрия Воробьева. Для «Ростова» игра стала четвертой без поражений.

В турнирной таблице РПЛ ростовчане поднялись на 11 место с 17 очками. В 14 встречах у «Ростова» четыре победы, пять ничьих и пять поражений. Разница голов 22:25. «Ростов» самая пропускающая команда турнира. По забитым мячам подопечные Валерия Карпина уступают только «Краснодару» (23), ЦСКА (26), «Крыльям Советов» (28) и «Зениту» (29). В пяти последних турах «Ростов» набрал восемь очков. На счету команды две победы, две ничьи и одно поражение. Разница голов 9:6. Это шестой результат на этом отрезке.

Результаты «Ростова» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Оренбург» — «Ростов» 1:1;

Кубок России, «Ростов» — «Урал» 2:1;

РПЛ, «Ростов» — «Локомотив» 1:0;

РПЛ, «Ростов» — «Ахмат» 3:0;

РПЛ, «Краснодар» — «Ростов» 3:2.

На отрезке в 10 официальных матчей у ростовчан четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 18:16. На выезде у «Ростова» семь поражения, две ничьи и одна победа. Единственная победа в серии пенальти. Разница голов в 10 играх 9:25.

Интересные статические факты по игре «Ростова»:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Егор Голенков 6+2, Максим Осипенко 5+0, Николай Комличенко 4+1, Мохаммад Мохеби 2+2, Илья Вахания 2+2;

«Ростов» не проиграл в 6 из 7 матчах чемпионата;

В основное время «Ростов» не побеждает в 10 гостевых встречах;

«Ростов» пропускает в 12 гостевых играх РПЛ;

«Ростов» не проиграл «Спартаку» в 9 из 10 очных матчах в РПЛ, победив в 6 играх;

Обе команды забивают в 5 последних гостевых матчах команды;

«Ростов» забивает в 10 играх;

«Ростов» пропускает во втором тайме в 6 гостевых встречах.

В лазарете команды Данил Хромов и Алексей Миронов. Последний должен восстановиться к старту встречи, но его участие в матче под вопросом.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Спартак — Ростов

«Ростов» имеет хорошую серию очных матчей. Команда не проигрывает «Спартаку» в 9 из 10 матчах, победив в шести играх. Гости получили статус аутсайдера, так как неудачно играют на выезде. В рамках РПЛ «Ростов» не побеждает в 10 гостевых турах. В текущем сезоне хуже ростовчан в гостях играет только «Балтика», которая прошлый сезон провела в Первой лиге.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Ростов» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Спартака» — 1,70;

Ничья — 3,97;

Победа «Ростова» — 4,93;

ТБ2,5 — 1,68;

ТМ2,5 — 2,22;

«Обе забьют — да» — 1,70;

«Обе забьют — нет» — 2,16.

«Ростов» не пропустил в двух из трех последних матчах чемпионата, но с 25 пропущенными ростовчане пока с худшей обороной чемпионата. По забитым желто-синие приближаются к лидирующей четверке. Надежной обороной не может похвастаться и «Спартак». У красно-белых отрицательная разница -2 (19 забито и 21 пропущен). В первой 10 больше «Спартака» никто не пропускает. Объединяет команды и тяготение к набору очков в домашних встречах. Учитывая это «Ростову» будет сложно продлить удачную серию очных встреч. Для ставки на матч можно выбрать «обе забьют — да» с коэффициентом 1,70 по линии букмекерской конторы «БетБумм». Оба клуба пропускают много и регулярно забивают.

Где смотреть матч Спартак – Ростов

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