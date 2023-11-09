На Украине женщина впервые возглавила мужскую команду: экс-футболистка сборной Андрущак стала тренером «Ворсклы» U19
Экс-футболистка сборной Украины Ия Андрущак возглавила «Ворсклу» U19.
Контракт 36-летней специалистки рассчитан на полгода. Андрущак, завершившая карьеру спортсменки в этом году, имеет лицензию УЕФА категории А, позволяющую тренировать молодежные команды.
Отметим, что Андрущак стала первой женщиной в украинском футболе, возглавившей мужскую команду.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
5 комментариев