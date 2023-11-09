На Украине женщина впервые возглавила мужскую команду: экс-футболистка сборной Андрущак стала тренером «Ворсклы» U19

Экс-футболистка сборной Украины Ия Андрущак возглавила «Ворсклу» U19.

Контракт 36-летней специалистки рассчитан на полгода. Андрущак, завершившая карьеру спортсменки в этом году, имеет лицензию УЕФА категории А, позволяющую тренировать молодежные команды.

Отметим, что Андрущак стала первой женщиной в украинском футболе, возглавившей мужскую команду.

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