Довбик набрал 10 (6+4) очков в этой Ла Лиге, больше только у Беллингема. Форвард «Жироны» забил и сделал 2 ассиста в игре с «Осасуной»

Теги Дмитрий Хохлов Осасуна Ла Лига Александр Мостовой Валерий Карпин Жирона Артем Довбик Джуд Беллингем Футбол

Артем Довбик совершил 3 результативных действия за один матч Ла Лиги.

Украинский нападающий «Жироны» забил гол и ассистировал Ивану Мартину и Виктору Цыганкову в игре с «Осасуной» (4:2). 

В 12 матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании Довбик отличился 6 голами и 4 результативными передачами, он занимает второе место в лиге по количеству результативных действий. Наибольшее число очков по системе «гол+пас» набрал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем – у него «10+2». 

Ранее всего трем игрокам из стран бывшего СССР удавалось набрать 3 результативных балла в матче Ла Лиги. Это делали Александр Мостовой (трижды), Валерий Карпин (дважды) и Дмитрий Хохлов (один раз). 

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12 комментариев

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Отец Абду
За один матч набрал столько же голевых действий, сколько Мудрик в +25 матчах за Челси:)
+10
-2
+8
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Дмитрий Рабко
Молодец, парень. Это вам не Сашка Глеб, пошедший на поводу у Насти К.
+5
0
+5
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Spaten
Никто и не сомневался что Мост рекордсмен
+2
0
+2
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Ola BP
Жаль, что в Эль Классико не смогли дать бой.
+1
-1
0
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Artuom Batishev
Вот это замечательный игрок. Которого не нужно пиарить, в отличии от Мудриков всяких...
0
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алексей любовь
Показательная тишина в комментариях 😂
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Странно, что его не пиарят так же как английское днище:)
Наверное не замыкает просто)
+1
-1
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Herman
Ответ Ola BP
Жаль, что в Эль Классико не смогли дать бой.
Эль Класико - это матчи между Барсой и Реалом )
0
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