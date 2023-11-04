Довбик набрал 10 (6+4) очков в этой Ла Лиге, больше только у Беллингема. Форвард «Жироны» забил и сделал 2 ассиста в игре с «Осасуной»
Артем Довбик совершил 3 результативных действия за один матч Ла Лиги.
Украинский нападающий «Жироны» забил гол и ассистировал Ивану Мартину и Виктору Цыганкову в игре с «Осасуной» (4:2).
В 12 матчах текущего розыгрыша чемпионата Испании Довбик отличился 6 голами и 4 результативными передачами, он занимает второе место в лиге по количеству результативных действий. Наибольшее число очков по системе «гол+пас» набрал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем – у него «10+2».
Ранее всего трем игрокам из стран бывшего СССР удавалось набрать 3 результативных балла в матче Ла Лиги. Это делали Александр Мостовой (трижды), Валерий Карпин (дважды) и Дмитрий Хохлов (один раз).
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