Брат Рэшфорда арестован в Майами по обвинению в домашнем насилии. Агентство Дэйна представляет интересы форварда «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия агенты Маркус Рэшфорд Футбол

Брат Маркуса Рэшфорда обвинен в домашнем насилии.

По информации The Telegraph, старший брат форварда «МЮ» Дэйн Рэшфорд был арестован в Майами 20 октября и освобожден под залог в 1500 долларов и подписку о невыезде за пределы штата Флорида. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев, что классифицируется как бытовое насилие.

Слушание по делу назначено на 27 ноября. Обвиняемый свою вину не признал.

31-летний Дэйн Рэшфорд является директором DN May Sports Management, одним из клиентов которого является Маркус Рэшфорд.

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7 комментариев

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Pucheslav
Старая добрая манчестерская традиция. Ладно в этот раз хотя бы родственник игрока
+7
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Arthurino
Ответ Pucheslav
Старая добрая манчестерская традиция. Ладно в этот раз хотя бы родственник игрока
Как ты ожидаешь, чтобы нападающие МЮ атаковали: 🥅⬅️⚽️🏃🏾‍♂️
Как они атакуют на самом деле:🙎‍♀️💥👊🏾👨🏾‍🦲
+1
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+1
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Arima Baki
какие ж жестокие братья
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ArtieFinnigan
Можно вывезти Дейна из Манчестера, а вот Манчестер из Дейна...
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ApXuMaHqPuT
«Брат-2» по-британски 😎
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