Брат Рэшфорда арестован в Майами по обвинению в домашнем насилии. Агентство Дэйна представляет интересы форварда «МЮ»
Брат Маркуса Рэшфорда обвинен в домашнем насилии.
По информации The Telegraph, старший брат форварда «МЮ» Дэйн Рэшфорд был арестован в Майами 20 октября и освобожден под залог в 1500 долларов и подписку о невыезде за пределы штата Флорида. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев, что классифицируется как бытовое насилие.
Слушание по делу назначено на 27 ноября. Обвиняемый свою вину не признал.
31-летний Дэйн Рэшфорд является директором DN May Sports Management, одним из клиентов которого является Маркус Рэшфорд.
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