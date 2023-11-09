Брат Рэшфорда арестован в Майами по обвинению в домашнем насилии. Агентство Дэйна представляет интересы форварда «МЮ»

Брат Маркуса Рэшфорда обвинен в домашнем насилии.

По информации The Telegraph, старший брат форварда « » Дэйн Рэшфорд был арестован в Майами 20 октября и освобожден под залог в 1500 долларов и подписку о невыезде за пределы штата Флорида. Ему предъявлены обвинения в нанесении побоев, что классифицируется как бытовое насилие.

Слушание по делу назначено на 27 ноября. Обвиняемый свою вину не признал.

31-летний Дэйн Рэшфорд является директором DN May Sports Management, одним из клиентов которого является .

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