Рэшфорд недоволен разговорами о неопределенном будущем в «МЮ»: «Перестаньте распространять слухи, пожалуйста»

Маркус Рэшфорд возмущен распространением слухов о своем положении в «МЮ».

Нападающий « » оставил комментарий под твитом The United Stand, где эпизод подкаста анонсирован фразой: «Будущее Рэшфорда под сомнением?»

«Пожалуйста, перестаньте распространять вредные слухи», – написал Рэшфорд.

Нападающий пропустил матч с « » в эту субботу. Ранее после разгромного поражения от « » (0:3) Рэшфорд посетил вечеринку в ночном клубе, после чего принес извинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен . Однако отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом» обусловлено полученным на тренировке повреждением.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!