Рэшфорд недоволен разговорами о неопределенном будущем в «МЮ»: «Перестаньте распространять слухи, пожалуйста»
Маркус Рэшфорд возмущен распространением слухов о своем положении в «МЮ».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» оставил комментарий под твитом The United Stand, где эпизод подкаста анонсирован фразой: «Будущее Рэшфорда под сомнением?»
«Пожалуйста, перестаньте распространять вредные слухи», – написал Рэшфорд.
Нападающий пропустил матч с «Фулхэмом» в эту субботу. Ранее после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) Рэшфорд посетил вечеринку в ночном клубе, после чего принес извинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Однако отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом» обусловлено полученным на тренировке повреждением.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
5 комментариев