Рэшфорд недоволен разговорами о неопределенном будущем в «МЮ»: «Перестаньте распространять слухи, пожалуйста»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия соцсети Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд возмущен распространением слухов о своем положении в «МЮ».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» оставил комментарий под твитом The United Stand, где эпизод подкаста анонсирован фразой: «Будущее Рэшфорда под сомнением?»

«Пожалуйста, перестаньте распространять вредные слухи», – написал Рэшфорд.

Нападающий пропустил матч с «Фулхэмом» в эту субботу. Ранее после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) Рэшфорд посетил вечеринку в ночном клубе, после чего принес извинения главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Однако отсутствие Рэшфорда в заявке на матч с «Фулхэмом» обусловлено полученным на тренировке повреждением.

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5 комментариев

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<~Inter~>
от такой зарплаты так легко не отказываются
+4
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corazón blanco
Человек продлил контракт, получил повышение в зарплате, выдав лучший отрезок в своей карьере и просто почивает на лаврах, будущее у Маркуса отличное, при любой игре, всегда в старте.
+4
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Will Turner
ну теперь это марсиаль номер 2. вообще та же самая ситуация. выдал отрезок, подписал сумасшедшую зп и не парится
+1
0
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a2wai
Ответ <~Inter~>
от такой зарплаты так легко не отказываются
Ровно до тех пор пока саудиты не предложат ему больше)
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