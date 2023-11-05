Рэшфорда не было на ужине игроков «МЮ» после победы над «Фулхэмом». Форвард посетил вечеринку в клубе после 0:3 от «Сити» – тен Хаг посчитал это неприемлемым

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия светская хроника Джонни Эванс Рафаэль Варан Харри Магуайр Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Скотт Мактоминей Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Футбол

Маркус Рэшфорд пропустил ужин в честь победы «МЮ» над «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» (1:0) в 11-м туре АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, после матча некоторые из игроков «МЮ» отметили победу ужином в одном из ресторанов Манчестера. На ужине присутствовали, в частности, Бруну Фернандеш, Харри Магуайр, Мэйсон Маунт, Скотт Мактоминей, Рафаэль Варан, Джонни Эванс и Лисандро Мартинес. Рэшфорд, пропустивший игру из-за ушиба, отсутствовал на мероприятии.

Отметим, что после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в предыдущем туре Рэшфорд праздновал день рождения на вечеринке в ночном клубе. Впоследствии Эрик тен Хаг назвал поступок форварда неприемлемым и заявил, что нападающий извинился перед ним.

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13 комментариев

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Waititi
зачем Тен Хагу Реш когда у него есть Спинер.
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Александр Колосов
Ребятам должен быть очень приятно, все-таки их ужин посетил трёхкратный чемпион АПЛ
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Lavinka
Где ещё Решфорда не было товарищи журналисты ? Держите нас в курсе пожалуйста !
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