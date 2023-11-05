Рэшфорда не было на ужине игроков «МЮ» после победы над «Фулхэмом». Форвард посетил вечеринку в клубе после 0:3 от «Сити» – тен Хаг посчитал это неприемлемым
Маркус Рэшфорд пропустил ужин в честь победы «МЮ» над «Фулхэмом».
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Фулхэм» (1:0) в 11-м туре АПЛ.
Как сообщает Daily Mail, после матча некоторые из игроков «МЮ» отметили победу ужином в одном из ресторанов Манчестера. На ужине присутствовали, в частности, Бруну Фернандеш, Харри Магуайр, Мэйсон Маунт, Скотт Мактоминей, Рафаэль Варан, Джонни Эванс и Лисандро Мартинес. Рэшфорд, пропустивший игру из-за ушиба, отсутствовал на мероприятии.
Отметим, что после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в предыдущем туре Рэшфорд праздновал день рождения на вечеринке в ночном клубе. Впоследствии Эрик тен Хаг назвал поступок форварда неприемлемым и заявил, что нападающий извинился перед ним.
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