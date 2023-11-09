Бруну о шансах «МЮ» на плей-офф ЛЧ: «Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить»

Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После 4 туров манкунианцы с 3 очками занимают в группе последнее место.

«Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить. Впереди два матча, и мы должны их выиграть.

До сегодняшнего вечера нашей целью была победа в последних трех матчах. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно побеждать в оставшихся двух», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» после матча с «Копенгагеном» (3:4).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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Sahat Geldiyev
Какой матч уже пропускает мю 2 и больше. А выигранные им матчи еле выскобленные 1-0. Нет прогресса, тренер не новатор. Болелы мю хотят крови и мяса - сейчас, а получают лишь остатки «костей» после проигранного матча команды. Ссылаться на травмы и красные карточки, это также смешно, как сравнить 100 млного Антони, который стоит пол состава Копенгагена.
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Ложный Латераль
После гола с пенальти Бруно и ко праздновали гол, будто выиграли этот матч. Португалец показывал 🙉 а Гарначо 🤫 фанатам Копенгагена.

Дальше было представление возле углового флажка от Фернандеша, мол ему мешают брошенные фанатами вещи, по сути в открытую тянул время.

Но нет, судьба на этот раз не оставила шансов на очередной отскок для МЮ. Более сильная команда взяла свои три очка, причем при тотальном классе в концовке.
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madaev
Ответ отец карим
для выхода из группы нужно победить турков. И молиться чтобы Копенгаген скатали ничью с ними же.
Победить турков в турции которые в этом сезоне лишь Баварии уступали
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rigobersong
Ща Лутон дома обыграют, и новый цикл болельщика МЮ пойдет:))
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