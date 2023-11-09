Бруну о шансах «МЮ» на плей-офф ЛЧ: «Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить»
Бруну Фернандеш оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
После 4 туров манкунианцы с 3 очками занимают в группе последнее место.
«Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить. Впереди два матча, и мы должны их выиграть.
До сегодняшнего вечера нашей целью была победа в последних трех матчах. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно побеждать в оставшихся двух», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» после матча с «Копенгагеном» (3:4).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Дальше было представление возле углового флажка от Фернандеша, мол ему мешают брошенные фанатами вещи, по сути в открытую тянул время.
Но нет, судьба на этот раз не оставила шансов на очередной отскок для МЮ. Более сильная команда взяла свои три очка, причем при тотальном классе в концовке.