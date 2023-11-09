Бруну о шансах «МЮ» на плей-офф ЛЧ: «Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить»

Бруну Фернандеш оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

После 4 туров манкунианцы с 3 очками занимают в группе последнее место.

«Перед нами очень непростая задача, но мы должны ее выполнить. Впереди два матча, и мы должны их выиграть.

До сегодняшнего вечера нашей целью была победа в последних трех матчах. Мы не смогли победить сегодня. Нам нужно побеждать в оставшихся двух», – сказал капитан « » после матча с « » (3:4).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!