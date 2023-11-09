Тен Хаг после 3:4: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Много решений принималось против нас и в других матчах»

Теги Манчестер Юнайтед Лига чемпионов УЕФА Копенгаген судьи Эрик тен Хаг Футбол

Эрик Тен Хаг недоволен судейством в матче с «Копенгагеном» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Два пропущенных нами гола нельзя было засчитывать. Это разочаровывает, и не только сегодня. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела. Но сезон длинный, когда-нибудь все сложится в нашу пользу.

Это суровое решение. Он бежал за мячом. Просмотр был завершен, потом он подошел к монитору. Думаю, судья не был уверен.

После перерыва мы играли лучше, но два гола нужно было отменить. В первом случае был офсайд, перед Онана был игрок. Во втором – что тут поделать?» – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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18 комментариев

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Подкат Мальдини
А почему вы молчали когда Челси убивали ?
+19
-2
+17
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PD10
нужно было отменить 2 гола и тогда бы МЮ выиграл 3-2. Это всё что я хотел сказать по сегодняшней игре
+18
-4
+14
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0:4 на спотифай камп ноу
Я бы давно ставил бы в пример этого человека как невероятного счастливчика, проигрывать столько матчей, и при этом сохранять полное доверие руководства это надо уметь. Самое прикольное это слушать его нелепые отмазки, и вспоминать его слова о Роналду учитывая нынешную статистику Португальца
+26
-17
+9
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CTPEKO3ETC
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я бы давно ставил бы в пример этого человека как невероятного счастливчика, проигрывать столько матчей, и при этом сохранять полное доверие руководства это надо уметь. Самое прикольное это слушать его нелепые отмазки, и вспоминать его слова о Роналду учитывая нынешную статистику Португальца
Отступные большие и надо подождать, скоро он сделает из Муму чемпиона чемпионшипа
+7
-2
+5
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muxaNIK
Что то Тен Хаг начинает напоминать некого Ромку вРоттенберга
+1
0
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rigobersong
Дайте 7хагу поработать!:)
+7
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eyshon
Надо тебя отменить.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
О выходе из группы можно забыть. Тут скорее вопрос о том, чтобы последнее место не занять, МЮ в этом сезоне по качеству игру плох(((((((
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Дима
Тебя надо отменить. Клоун лысый
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madjer163
Отвратительный тренер , хуже наверно немецкий аферист только Рагник
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FunyaFun
Настало время снимать новый фильм «Проклятые Юнайтед». Главным антагонистом будет «Лысый Датч» Эрик Тен Хаг…
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mootoo
Хвала Одину что ты избавился от Криштиану
С ним было бы ещё хуже
Хорошо что Хейлунд своим хет-триком спас команду и оправдал свои 80 млн
Заодно и в АПЛ в группе лидеров среди бомбардиров
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Александр Степанов
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я бы давно ставил бы в пример этого человека как невероятного счастливчика, проигрывать столько матчей, и при этом сохранять полное доверие руководства это надо уметь. Самое прикольное это слушать его нелепые отмазки, и вспоминать его слова о Роналду учитывая нынешную статистику Португальца
Вот бы сейчас попрекать статистикой португальца в лиге пустыни😁
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mootoo
Ответ Александр Степанов
Вот бы сейчас попрекать статистикой португальца в лиге пустыни😁
Ну а что?
Если за 2 гола в чемпе Франции дают ЗМ и за 14 место в лиге блм, то чем лига пустыни хуже?
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Александр Степанов
Ответ mootoo
Ну а что? Если за 2 гола в чемпе Франции дают ЗМ и за 14 место в лиге блм, то чем лига пустыни хуже?
Тем, чем стата Рона в лиге пустыни к его проблемам в МЮ отношения не имеют. И все это знают)
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