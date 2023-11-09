Тен Хаг после 3:4: «Два гола «Копенгагена» нужно было отменить. Много решений принималось против нас и в других матчах»

Эрик Тен Хаг недоволен судейством в матче с «Копенгагеном» (3:4) в Лиге чемпионов.

«Два пропущенных нами гола нельзя было засчитывать. Это разочаровывает, и не только сегодня. Много решений принималось против нас и в других матчах. Вот такие дела. Но сезон длинный, когда-нибудь все сложится в нашу пользу.

Это суровое решение. Он бежал за мячом. Просмотр был завершен, потом он подошел к монитору. Думаю, судья не был уверен.

После перерыва мы играли лучше, но два гола нужно было отменить. В первом случае был офсайд, перед Онана был игрок. Во втором – что тут поделать?» – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!