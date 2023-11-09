«МЮ» впервые в истории проиграл в ЛЧ, ведя в 2 гола по ходу матча

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в счете в 2 мяча.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» уступил «Галатасараю» (3:4). По ходу 1-го тайма манкунианцы вели со счетом 2:0, однако к перерыву «Копенгаген» сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории уступил в матче Лиги чемпионов, имея по ходу встречи преимущество в 2 гола.

После 4 туров команда под руководством Эрика тен Хага занимает последнее мест в группе, набрав лишь 3 очка.

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27 комментариев

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Роман
Уже 4-ая новость о рекорде Хага. Просто гений. Качайте его.
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Гномович!
Одни рекорды, еще пару месяцев и у Рона в ЛЧ будет меньше рекордов чем у тен Хага.
+21
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Владимир Владимирович
С одной стороны Глэйзера тоже жалко. Приглашает тренера, которого кстати и бывшие ветераны советовали, они ему покупают кого он пожелает, а он тащит какого то Антони за ста лямов, игры нет, прогресса нет, везде проигрыши, но в итоге виноват будет Глэйзер, а не лысый Тен Хааг. Был бы у руля МЮ Гвардиола, то он бы с этим составом сказку сделал
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Любезный Коссутий
Тен Хаг не устает переписывать историю
+6
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U
Казалось бы, уже нет недобитых рекордов. Но нет, у Тен Ханга еще много работы.
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Владимир Владимирович
Тен Хааг машина бьющая рекорды за рекордами, правда с приставкой «Анти»
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Stewart D.
мю дал в поппенгаген
+6
-2
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Zachariah Kelly
Почему игроки Манчестер Юнайтед разучились ходить?
Потому что им привычнее стоять раком.
+4
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+3
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xjsxfkpft8
+1 рекорд в копилку 7хага, легенда просто
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Royal Watcher
Уже и в ЛЧ рекорды пошли…
#веримв7хага
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фк кабинет
Надо ещё пару игроков из Эредивизе за сотку купить.
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mj23.net
Ответ Street Fighter
Судья включил режим Чакыра просто. У Копенгагена не было вообще ничего до удаления. Комфортные 2:0, 65:35 владение, 5:1 по ударам. А потом судья убил МЮ. Жаль, что про это все забудут или уже забыли со скоростью света, ведь сейчас так модно поливать МЮ.
Там еще офсайд был у датчанина при первом голе, но ВАР не включился даже.
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Bayern2004
"Мы должны всем рекордам,Тен Хагa вручить имена"(с)
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Bill Zapulil
Такой «МЮ» и «Крылья» бы кокнули!
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Zachariah Kelly
Стоят два стула-один с говном,а другой с мочей
Почему игроки Манчестер Юнайтед попросят еще тысячу таких стульев?Потому что они Манчестер Юнайтед
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MVL
Долгие годы счет 4-3 ассоциировался у меня с матчем МЮ-Реал 2003г, теперь с этим матчем, думаю навечно.
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pit4er
Сколько ещё рекордов покорится этому гению, сэру Алексу столько не снилось
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Александр Кужаль
Исправьте новость. А то непонятно, кому проиграл МЮ - Галатасараю или Копенгагену
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Someone from Internet
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Дмитрий Крутенко
Человек рожден, что бы ставить рекорды, но есть один нюанс))
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Obdob
рекордсмен 7хаг))
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