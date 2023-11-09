«МЮ» впервые в истории проиграл в ЛЧ, ведя в 2 гола по ходу матча

«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл в Лиге чемпионов, ведя в счете в 2 мяча.

В 4-м туре группового этапа «МЮ» уступил «Галатасараю» (3:4). По ходу 1-го тайма манкунианцы вели со счетом 2:0, однако к перерыву « » сравнял счет.

« » впервые в истории уступил в матче Лиги чемпионов, имея по ходу встречи преимущество в 2 гола.

После 4 туров команда под руководством занимает последнее мест в группе, набрав лишь 3 очка.

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