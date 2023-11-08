Хейлунд – первый игрок в истории, забивший 5 голов в первых 4 матчах ЛЧ за «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген рекорды Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд установил рекорд «Манчестер Юнайтед».

Нападающий английской команды сделал дубль в матче против «Копенгагена» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв). 

Хейлунд стал первым игроком в истории «Юнайтед», забившим 5 голов в 4 первых матчах за клуб в этом турнире. Кроме того, датчанин стал самым молодым игроком «МЮ», оформившим дубль в выездной игре. Сегодня ему исполнилось 20 лет и 277 дней. 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед». 

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6 комментариев

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corazón blanco
Ответ Александр Жук
Хэйлунд >>> Кринж
А почему Вы только Роналду упоминаете? Что он Вам не дает покоя? Если исходить из новости, то Хейлунд круче не только его, но и Тевеса, Йорка, Руни, Рууд Ван Нистелроя.
+10
0
+10
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Rotick
А толку то?! Просто кошмар, хотел пойти спать, счет 0:2, пока покурил и умылся удалился решфорд и 2:2
+4
0
+4
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TaR
Какая жесть у МЮ в игре происходит
0
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manchester united
Расмус - будущее команды
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vitas1207
Прикольно что в чемпионате у него 0+0.
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