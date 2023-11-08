Хейлунд – первый игрок в истории, забивший 5 голов в первых 4 матчах ЛЧ за «МЮ»

Расмус Хейлунд установил рекорд «Манчестер Юнайтед».

Нападающий английской команды сделал дубль в матче против « » в 4-м туре группового этапа чемпионов (2:2, перерыв).

стал первым игроком в истории «Юнайтед», забившим 5 голов в 4 первых матчах за клуб в этом турнире. Кроме того, датчанин стал самым молодым игроком «МЮ», оформившим дубль в выездной игре. Сегодня ему исполнилось 20 лет и 277 дней.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – « ».

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