Хейлунд – первый игрок в истории, забивший 5 голов в первых 4 матчах ЛЧ за «МЮ»
Расмус Хейлунд установил рекорд «Манчестер Юнайтед».
Нападающий английской команды сделал дубль в матче против «Копенгагена» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв).
Хейлунд стал первым игроком в истории «Юнайтед», забившим 5 голов в 4 первых матчах за клуб в этом турнире. Кроме того, датчанин стал самым молодым игроком «МЮ», оформившим дубль в выездной игре. Сегодня ему исполнилось 20 лет и 277 дней.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед».
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