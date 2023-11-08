Лунин отразил пенальти на 6-й минуте матча с «Брагой». Васкес сфолил на Борхе в штрафной «Реала»
Андрей Лунин отразил пенальти на первых минутах матча с «Брагой».
«Реал» принимает «Брагу» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На 4-й минуте защитник мадридцев Лукас Васкес схватил руками защитника «Браги» Кристиана Борху в штрафной площади «Реала». Главный арбитр матча Халил Мелер назначил пенальти.
На 6-й минуте Андрей Лунин, заменивший в стартовом составе «Реала» травмированного Кепу, отразил удар с точки Альваро Джало.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
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