Лунин отразил пенальти на 6-й минуте матча с «Брагой». Васкес сфолил на Борхе в штрафной «Реала»

Андрей Лунин отразил пенальти на первых минутах матча с «Брагой».

«Реал» принимает «Брагу» в 4-м туре группового этапа .

На 4-й минуте защитник мадридцев схватил руками защитника «Браги» Кристиана Борху в штрафной площади «Реала». Главный арбитр матча Халил Мелер назначил пенальти.

На 6-й минуте , заменивший в стартовом составе « » травмированного Кепу, отразил удар с точки .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

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