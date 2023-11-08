Лунин отразил пенальти на 6-й минуте матча с «Брагой». Васкес сфолил на Борхе в штрафной «Реала»

Теги Брага Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лукас Васкес Кристиан Борха Андрей Лунин Альваро Джало Футбол

Андрей Лунин отразил пенальти на первых минутах матча с «Брагой».

«Реал» принимает «Брагу» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 4-й минуте защитник мадридцев Лукас Васкес схватил руками защитника «Браги» Кристиана Борху в штрафной площади «Реала». Главный арбитр матча Халил Мелер назначил пенальти.

На 6-й минуте Андрей Лунин, заменивший в стартовом составе «Реала» травмированного Кепу, отразил удар с точки Альваро Джало.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

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22 комментария

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onegin2007
Шанс, он выпадает только раз, он не получка не аванс ©
+46
-1
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Dottore
Молодчик!
+32
-2
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corazón blanco
Васкес ему обязан проставиться, такой глупый пенальти привез на ровном месте. Андрей, красавец!
+30
-5
+25
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Sn00pyyy
Лунин тащит пенальти, Браим забивает. Карло, может ротация - это все же хорошо?
+23
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JENNINGS
Браво, Андрей! Выручил, когда нужно было!💪
+10
-2
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Remedy
Выручил, молодец! Это должно придать ему уверенности в дальнейшем. Ну а Васян- как можно такую дичь творить в своей штрафной, с его-то опытом?🤦‍♂️Пенка бесспорная.
+6
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Sn00pyyy
Лунин тащит пенальти, Браим забивает. Карло, может ротация - это все же хорошо?
это карма, но ничего не изменит, вот увидите, старый не изменяет своим принципам
+5
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Real_v_dushe
Суперсэйв, потянул так потянул, конечно
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Sn00pyyy
Лунин тащит пенальти, Браим забивает. Карло, может ротация - это все же хорошо?
Васкес: я какая-то шутка для тебя?
+3
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Johnie
Но штаны на скамейке протирать продолжит, к сожалению.
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Денис Медведев
А комментаторы говорят, что это Кепа)
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ta-tosha
Говорят, летом переедет даром в Ливерпуль. Келлехер настаивает на своей продаже, хочет играть
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Артём Амирджанян
Я сначала подумал Лунёв, был в шоке🤣
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RUS>
а лунев что отразил?
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Нефанатик
Отлично сыграл все матчи после травмы Куртуа и все равно ему не дают шанс
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Роман Стойкий
Где Кепа ?
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Saddam Huseyn
Ответ Buzya
А почему гол не засчитали?
Потому что нарушение, не? Правила не знаешь?
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Igor Shalamov
Ответ Ramin Nuriev
Сейчас на 19й минуте Васкес уронил нападающего Браги и я не понимаю почему это не пенальти
наверное потому что это не фол. нападающий завалился раньше
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Нефанатик
Ответ Killer_na_belom_barse$
это карма, но ничего не изменит, вот увидите, старый не изменяет своим принципам
Когда человек начинает нести или делать глупости он в какой то момент начинает понимать свою неправоту, но уже из принципа продолжает это делать.
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