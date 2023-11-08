У Хейлунда 5 голов в 4 матчах ЛЧ за «МЮ». Он догнал Морату в списке бомбардиров после дубля «Копенгагену»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Альваро Мората Каземиро Эрлинг Холанд Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд забил 4-й и 5-й голы за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Нападающий английской команды на 3-й минуте открыл счет в матче против «Копенгагена» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (2:0, первый тайм), на 28-й он сделал дубль. 

Датчанин проводит 4-ю игру в текущем розыгрыше турнира, на его счету 4 гола – ранее он поразил ворота «Баварии» (3:4) и сделал дубль в игре с «Галатасараем» (2:3). 

Хейлунд теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ с нападающий «Атлетико» Альваро Моратой, также забившим 5 голов. 

Отметим, что больше Расмуса никто из игроков «МЮ» не забивал в этом сезоне – у Каземиро 4 гола во всех турнирах. Датчанин при этом забивал только в ЛЧ.

Подробную статистику Хейлунда можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед». 

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25 комментариев

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rfyf7vvtj4
Ну создайте парню в АПЛ моментов, эххх
+16
0
+16
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DEMON
Уже 5
+14
0
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igls54
Как бы не запутаться в Хейлундах с Холандами
+10
-1
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Трент Резнор
Хоть кто-то у Юнайтед на уровне
+6
0
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superpab
Ответ igls54
Как бы не запутаться в Хейлундах с Холандами
У кого голов больше забитых, тот и Холанд
+6
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Маноло Санчи́с
Хех, интересный футболист: в АПЛ на голы не разменивается, а в ЛЧ штампует только так))
+3
0
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Чёрный тюльпан
Ответ rfyf7vvtj4
Ну создайте парню в АПЛ моментов, эххх
Да некому создавать. Бруну никакой в этом сезоне, ещё и на фланге часто играет, откуда нормально навесить не в состоянии. Рашфорд вообще партнёров по команде не видит, идя в обыгрыш на толпу, либо лупит во вратаря, потому что у него угол обзора максимум градусов 60, поэтому даже всё площадь ворот не в состоянии оценить, чтобы хоть ударить обводящим. Антони вообще немощный: ни пробить, ни пас отдать точно. Там вся надежда только на восстанавливающегося Шо, который грузить умеет на игроков в штрафную. Сейчас вон Уан-Биссака вернулся, который может прострелить хотя бы на фоне Днало.
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Андрей Климов
Ответ Иван Новиков
Хейлунд = Холланд.
🤣
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rfyf7vvtj4
Ответ manchester united
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Как распознать идиoтa:
На довольно простой и прямой вопрос петляет на что-то непонятное.
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Артём Наймушин
Ответ igls54
Как бы не запутаться в Хейлундах с Холандами
Этот только в ЛЧ могёт)
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Николай Ульянов
Хейлунду 20 и Захаряну 20. Почувствуйте разницу.
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manchester united
Могу посоветовать хорошие датские огнетушители для фанатов пирса моргана
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Zlatan Ibra
Надеюсь, Копенгаген <ВЦ> Тен Хага
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Нурбек Лесбеков
Этот депутат уже надоел! Продайте скорее хотя-бы пока за него можно получить хоть что-то
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Predator№7
Судьи в этом сезоне хоронят МЮ
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kupezz
Так вот в чём весь фокус был, оказывается вот для чего его покупали)
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Маноло Санчи́с
Может это у него челлендж такой? Забивать чисто в ЛЧ))
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Гегенпрессинг Рангника
Хейлунд не хуже Холанда может шакалить стату если ему создавать моменты
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Арслан Устарханов
Уже 5-ый)
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rfyf7vvtj4
Ответ manchester united
Могу посоветовать хорошие датские огнетушители для фанатов пирса моргана
Привет. Причем тут датские огнетушители?
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a2wai
Как же он штампует.
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