У Хейлунда 5 голов в 4 матчах ЛЧ за «МЮ». Он догнал Морату в списке бомбардиров после дубля «Копенгагену»

Расмус Хейлунд забил 4-й и 5-й голы за «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Нападающий английской команды на 3-й минуте открыл счет в матче против « » в 4-м туре группового этапа ЛЧ (2:0, первый тайм), на 28-й он сделал дубль.

Датчанин проводит 4-ю игру в текущем розыгрыше турнира, на его счету 4 гола – ранее он поразил ворота «Баварии» (3:4) и сделал дубль в игре с «Галатасараем» (2:3).

теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ с нападающий «Атлетико» Альваро Моратой, также забившим 5 голов.

Отметим, что больше Расмуса никто из игроков «МЮ» не забивал в этом сезоне – у Каземиро 4 гола во всех турнирах. Датчанин при этом забивал только в ЛЧ.

Подробную статистику Хейлунда можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед».

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