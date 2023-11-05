Василий Уткин: «Ташуев эффектно наказал «Ахмат», который его уволил! На месте Ромащенко я бы думал о новом месте работы»

Василий Уткин назвал эффектной победу Сергея Ташуева над «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Как Ташуев эффектно наказал « », который его уволил! Равная игра, потом « » пропускает, проходит 15 минут после перерыва – и весьма эффектный гол Маркова дает «Факелу», а значит, и игре, огня! И потом победный Воронеж вносит на 90+.

О чем это говорит? Я огрубляю, но тем не менее. Первый гол, который ответный – следствие работы в раздевалке. Неважно какой – тактической или взбодрительно-криковой. И второй, победный – это характер, лучшая, чем у соперника, физика… Ну, вы понимаете. Выжато из «Факела» все до последней искорки.

На месте (главный тренер «Ахмата» – прим. Sports.ru) я бы думал о новом месте работы с Нового года. Или раньше», – написал руководитель «Эгриси».

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