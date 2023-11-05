Василий Уткин: «Ташуев эффектно наказал «Ахмат», который его уволил! На месте Ромащенко я бы думал о новом месте работы»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Факел Мирослав Ромащенко Футбол

Василий Уткин назвал эффектной победу Сергея Ташуева над «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Как Ташуев эффектно наказал «Ахмат», который его уволил! Равная игра, потом «Факел» пропускает, проходит 15 минут после перерыва – и весьма эффектный гол Маркова дает «Факелу», а значит, и игре, огня! И потом победный Воронеж вносит на 90+.

О чем это говорит? Я огрубляю, но тем не менее. Первый гол, который ответный – следствие работы в раздевалке. Неважно какой – тактической или взбодрительно-криковой. И второй, победный – это характер, лучшая, чем у соперника, физика… Ну, вы понимаете. Выжато из «Факела» все до последней искорки.

На месте Мирослава Ромащенко (главный тренер «Ахмата» – прим. Sports.ru) я бы думал о новом месте работы с Нового года. Или раньше», – написал руководитель «Эгриси».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ASH11
Пусть возвращается под крыло Стасона. Сколько лет прошло с последней его самостоятельной работы, а тут решил пойти главным, да ещё в Ахмат. По-моему, это контрольный выстрел в голову.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Лизоблюду никчемному в наше время найти работе не сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dreamstep
Над новым местом работы работает полевой командир, как появится, заберёт себе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экстерминатус
Ромащенко пусть остаётся, лохмат в ПЛ не нужен от слова совсем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий