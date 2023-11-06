Уткин о фильме «Время «Спартака»: «Посмотрел до середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое»
Василию Уткину не понравился фильм «Время «Спартака».
«Посмотрел фильм «Время «Спартака». До середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое.
Есть и хорошее. Стал смотреть в воскресенье, после кучи матчей, потому что спать не хотелось. Теперь все норм. Хочется!» – написал руководитель «Эгриси».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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