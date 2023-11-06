Уткин о фильме «Время «Спартака»: «Посмотрел до середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое»

Василию Уткину не понравился фильм «Время «Спартака».

«Посмотрел фильм «Время « ». До середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое.

Есть и хорошее. Стал смотреть в воскресенье, после кучи матчей, потому что спать не хотелось. Теперь все норм. Хочется!» – написал руководитель «Эгриси».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!