Уткин о фильме «Время «Спартака»: «Посмотрел до середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое»

Теги Спартак Василий Уткин премьер-лига Россия Фильмы Футбол

Василию Уткину не понравился фильм «Время «Спартака».

«Посмотрел фильм «Время «Спартака». До середины. Дальше не смог. Нечто унылое, вязкое, тоскливое.

Есть и хорошее. Стал смотреть в воскресенье, после кучи матчей, потому что спать не хотелось. Теперь все норм. Хочется!» – написал руководитель «Эгриси».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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