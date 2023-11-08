Аршавин о Бакаеве: «Он не смог перестроиться под игру «Зенита» – она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан часто терял мячи»

Андрей Аршавин рассказал, почему у Зелимхана Бакаева не задалась карьера в «Зените».

– Многие называют «Зенит» «кладбищем талантов для русских игроков». Например, истории с Бакаевым и .

– Я думаю, это две разные истории. Коваленко молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслужено перешел в одну из топовых команд после «Крыльев Советов». Я думаю, ему нужно немного подождать.

Тот же , например, тоже ждал. Все кричали и говорили: «Когда же он уедет?» А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся, и все будет нормально.

– Сейчас ходят слухи, что Коваленко отдадут в аренду для получения игровой практики. Это реально?

– Думаю, что малореально. У «Зенита» не такая большая обойма на данный момент.

– Уход Бакаева в ОАЭ – правильное решение?

– Думаю, что просто другого варианта не было. Он понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените».

– Почему у Бакаева не получилось заиграть в «Зените»?

– Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед.

очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало.

И Бакаев часто терял мячи. Ему нужно игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать.

– Нет опасения, что Коваленко может повторить его судьбу?

– Я бы их не сравнивал. Коваленко 20 лет. Я думаю, что у него все будет хорошо.

– Исходя из этих двух историй, не напрашивается ли вывод, что молодым игрокам не стоит идти в «Зенит»?

– Питерский клуб заинтересован в сильных футболистах. Чем раньше их купит, тем лучше. Игрок, с одной стороны, должен оценивать свои силы.

С другой, «Реал» взял Тчуамени за 100 миллионов евро, он просто год сидел. А сейчас играет. Рано или поздно таланты будут пробиваться в «Зените», если будут приобретаться. И Коваленко тоже в этом списке.

– «Зенит» имеет возможность «убить деньгами» молодого игрока. Как это влияет?

– Бакаев не молодой игрок. Его деньгами не убивали. Думаю, была такая же зарплата, как в « ».

Коваленко... О нем слухов по городу не ходит. Все нормально. Просто пока он проигрывает конкуренцию. В «Зените» очень сильные футболисты, – сказал бывший игрок сборной России и член правления « ».

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