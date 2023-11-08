Аршавин о политике: «Сейчас весь спорт ей пропитан. Это большие деньги – американские, английские, немецкие спонсоры, как правило, диктуют свои условия»

Андрей Аршавин высказался о влиянии политики на современный спорт.

– Все футбольные чиновники утверждают, что футбол должен быть вне политики. Ситуация показывает обратное?

– Конечно. Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики».

Но сейчас весь спорт, не только футбол, – пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия, – сказал бывший игрок сборной России и « » .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!