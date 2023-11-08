Аршавин о политике: «Сейчас весь спорт ей пропитан. Это большие деньги – американские, английские, немецкие спонсоры, как правило, диктуют свои условия»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу бизнес Политика Спорт-Экспресс деньги Футбол

Андрей Аршавин высказался о влиянии политики на современный спорт.

– Все футбольные чиновники утверждают, что футбол должен быть вне политики. Ситуация показывает обратное?

– Конечно. Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики».

Но сейчас весь спорт, не только футбол, – пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия, – сказал бывший игрок сборной России и «Зенита» Аршавин.

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76 комментариев

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Benjamin
Про одну страну, где спорт весь бюджетный, этот правдоруб конечно же не сказал
+89
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NickN
О каких условияХ идет речь? У них по факту только одно условиЕ: "Заканчивайте". Других условий нет.
+56
-15
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дима кушов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Газпромовские спонсоры также диктуют условия но в своей лиге приколов с тремя проектами.
+41
-15
+26
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NickN
Ответ Доктор Верховцев
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Покажите мне хоть одного игрока, которого наказали за отказ становиться на колено. Или за отказ надеть повязку цветов радуги.
+36
-15
+21
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Stan Giroux
Ответ Алешка Терминатор
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Вот про высокую управленческую квалификацию это прямо сильно
+19
0
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Гроссмейстер Д
То ли дело российский спорт, настолько далекий от политики, что спортсмены сидят в госдуме и получают ,,номинальные" офицерские звания.
+21
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Leon Petov
Ответ Доктор Верховцев
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Ага, и чтобы в каждой команде был родитель 1 и родитель 2
+14
0
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haymaker
Ответ Доктор Верховцев
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Это все ваши фантазии или ещё что-то есть?
+10
-3
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Al561
Про российские деньги забыл.
Хотя может быть он еще мыслями в Арсенале))
Кстати у Арсенала был нехилым акционером Алишер Усманов, насколько помню
+7
-1
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eugens
Ответ NickN
О каких условияХ идет речь? У них по факту только одно условиЕ: "Заканчивайте". Других условий нет.
И что должны закончить спортсмены?
+11
-5
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kutavlik
Вот именно, спорт финансируется у НИХ спонсорами, а не государством!!!! А государство заботится о народе!!!!
+6
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vincere
Большой спорт чуть ли не всегда был, есть и будет политикой. Всё остальное - демагогия.
+5
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Vazuza
Какие условия диктуют английские спонсоры в биатлоне? А американские? Ну или на худой конец, немецкие? Может на диком западе есть байден-тим? Или спортсмены на стадионах выступают в поддержку вечного лидера? Ну или может дают машины и беньги? Или звания, за которые дают деньги из бюджета? Нет, нет и нет. Поздравляю, Андрюша, ты соврал
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-3
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Dart_Yoda
Про выкинутый жопой на мороз Газпром тактично промолчал. Какой хороший мальчик.
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eugens
Ответ NickN
Так спорт-это часть политики, если верить словам Аршавина. Логично, что заканчивать должны в таком случае не спортсмены, а политики, верно?
Так может тогда политиков надо отовсюду отстранять, а не спортсменов?
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Антиглор17
То ли дело Газпром, чистые альтруисты.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
А Газпром на контракте с УЕФА это английские или немецкие были деньги?
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Nbveh Nbvehjd
Ответ QWertY
Террористический Израиль: -бомбит жилые кварталы -бомбит больницы, школы, церкви и мечети -использует запрещенные фосфорные боеприпасы -кладет болт на решения ООН Вся Европа и Омерика: во всем виновата Россия! Только сейчас понял почему Путин начал СВО и какое это правильное решение)
Это ты сейчас СВО описал? Не боишься за дискредитацию присесть?
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Buharoid
Ответ Алешка Терминатор
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А кто теперь вам платит после того как повар полетал?
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kutavlik
Ну, одна наша компания, к которой Аршавин причастен, очень долго спонсировала международный спорт...Вот только диктовать ей свои условия никто не дает!!!!
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Alexander Poljakov
там хотя бы футбол не зависит от денег государства, и сами зарабатывают
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Nik Yeremich
Газпром тоже не наш?
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Счастье жить
и кстати, со времен Олимпиады 1936-го года спорт перестал быть вне политики, спорт и есть политика, один из её инструментов

бгг
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Dr. Heisenberg
Условие только одно - соблюдать правила и нормы цивилизованного мира. А когда ты теряешь связь с реальностью, пытаешься класть ноги на стол, вытирать руки о портьеры и сморкаться в чужой платок, тогда возникают проблемы. Вообще никто не мешал Газпрому, Лукойлу и пр. развивать бизнес, выстраивать свой имидж и быть спонсором чего угодно в Америке, в Европе... ЛЧ, НХЛ, разные ЧМ были облеплены российскими логотипами. Но все это наследие Путин успешно спустил в унитаз в припадке параноидального величия и теперь сколько угодно можно рассказывать про "пропитанность политикой" и про "американских и немецких спонсоров". А на место российских зашли арабские, и очень неплохо себя чувствуют.
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wexor
Что ж Андрей если ненравиться то: Ваши ожидания - Ваши проблемы.
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