Аршавин о санкциях: «Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег, ушли игроки. Это наложит отпечаток»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу детский футбол Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин рассказал, как российский футбол пострадал из-за санкций.

«Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер, ушли игроки. Сборные только сейчас стали выезжать в Бразилию, другие страны, чтобы проводить турниры.

Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это все наложит отпечаток. На сколько лет? Все зависит от сроков и от того, какие действия мы будем предпринимать внутри», – сказал член правления «Зенита». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
Ответ Дрю2
и почему не играть в Азии? Пусть ребята играют нормальные офиц матчи.
Вы как первый день на спортивном сайте) Кто нас в Азии ждет? Кто из местных топов захочет играть с нами?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Это всё из-за одного помощничка. Который кому-то хочет хорошо сделать, а своим только гадит
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Вот интересно-кто василича играет. Не могу узнать в гриме
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Сроки на годы, а внутри что будет как было
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Андрей, ты же был доверенным лицом Путина? Вот и позвони, уточни сроки😐
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВладимирНеПутин
И до этого последние годы регулярно позорились в еврокубках
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Faust Doc
Интересно канеш про детей и международные турниры. Наверное у нас внутренних турниров до куя и больше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Такие дела
Лучший футболист меняет бутсы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Интересно, какие это действия будут принимать внутри страны? Неужели кишка не тонка ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий