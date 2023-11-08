Аршавин о санкциях: «Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег, ушли игроки. Это наложит отпечаток»
Андрей Аршавин рассказал, как российский футбол пострадал из-за санкций.
«Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер, ушли игроки. Сборные только сейчас стали выезжать в Бразилию, другие страны, чтобы проводить турниры.
Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это все наложит отпечаток. На сколько лет? Все зависит от сроков и от того, какие действия мы будем предпринимать внутри», – сказал член правления «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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