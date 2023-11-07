Леау ударом через себя в падении забил «ПСЖ» после сэйва Доннаруммы

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Оливье Жиру Джанлуиджи Доннарумма Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау забил эффектный гол в матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

На 12-й минуте «Милан» провел контратаку, в ходе которой форвард Оливье Жиру пробил по воротам парижан. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма парировал удар, и мяч, взмыв в воздух, прилетел к Леау, находившемуся на линии вратарской площади.

Португалец в падении ударом через себя отправил его в сетку, сравняв счет – 1:1.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

«Милан» – «ПСЖ». 1:1 – Леау сравнял ударом через себя. Онлайн-трансляция

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2 комментария

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Юрий Поляков
Крутой гол 👍
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0
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corazón blanco
Шикарно сложился и идеально пробил. Удар был с близкого расстояния и с такими антропометрическими данными, как у Джанлуиджи было очень сложно быстро сложиться и вытащить мяч.
+2
-2
0
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