Леау ударом через себя в падении забил «ПСЖ» после сэйва Доннаруммы
Рафаэл Леау забил эффектный гол в матче против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
На 12-й минуте «Милан» провел контратаку, в ходе которой форвард Оливье Жиру пробил по воротам парижан. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма парировал удар, и мяч, взмыв в воздух, прилетел к Леау, находившемуся на линии вратарской площади.
Португалец в падении ударом через себя отправил его в сетку, сравняв счет – 1:1.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
«Милан» – «ПСЖ». 1:1 – Леау сравнял ударом через себя. Онлайн-трансляция
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