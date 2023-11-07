Около 50 фанатов «Милана» подрались с болельщиками «ПСЖ». Один человек госпитализирован с ножевыми ранениями, двое полицейских пострадали
Болельщики «Милана» и «ПСЖ» подрались перед матчем Лиги чемпионов.
Команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Милане сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.
После полуночи около 50 фанатов «Милана» пришли в район, где располагались болельщики «ПСЖ». Между ними произошло столкновение, которое потребовало вмешательства полиции.
Двое полицейских были ранены: первый получил удар тупым предметом в ногу, получив рваную ушибленную рану, в то время как второй был поражен другим предметом, получив рану губы. Виновник второго инцидента был опознан и арестован.
34-летний болельщик «ПСЖ» получил два ножевых ранения и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Примерно через час после первого происшествия 15 фанатов «ПСЖ» подрались с 10 людьми. Полиция пресекла беспорядки.
В 2 часа ночи в полицию обратился мужчина с рваной раной на голове – он сообщил, что его ударили несколькими часами ранее. Болельщика парижской команды доставили в больницу.
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Искренний настоящий оф это 00е
Потом уже гебня залезла в тему, появились сек.соты, стукачи...Это все умерло.
Сегодня это все просто декорации, увы.
для этих чсвшников футбол просто повод показать эго и компенсировать свою ущербность.
хотел было возмутиться, типа что за история противостояний между Миланом и ПСЖ, чтобы фанатьё имели рамсы между собой при всех их идеологии,
а тут оказывается всё нормально, естественный отбор так сказать