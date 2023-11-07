Около 50 фанатов «Милана» подрались с болельщиками «ПСЖ». Один человек госпитализирован с ножевыми ранениями, двое полицейских пострадали

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Футбол

Болельщики «Милана» и «ПСЖ» подрались перед матчем Лиги чемпионов.

Команды встретятся в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Милане сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени. 

После полуночи около 50 фанатов «Милана» пришли в район, где располагались болельщики «ПСЖ». Между ними произошло столкновение, которое потребовало вмешательства полиции.

Двое полицейских были ранены: первый получил удар тупым предметом в ногу, получив рваную ушибленную рану, в то время как второй был поражен другим предметом, получив рану губы. Виновник второго инцидента был опознан и арестован.

34-летний болельщик «ПСЖ» получил два ножевых ранения и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. 

Примерно через час после первого происшествия 15 фанатов «ПСЖ» подрались с 10 людьми. Полиция пресекла беспорядки. 

В 2 часа ночи в полицию обратился мужчина с рваной раной на голове – он сообщил, что его ударили несколькими часами ранее. Болельщика парижской команды доставили в больницу. 

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26 комментариев

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Фут.Боль
"15 фанатов ПСЖ подрались с людьми".Вывод: фанаты ПСЖ были не люди.
+26
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rude.
Ответ Алексей Ненахов
Это была честная драка , парни могли поколотить друг друга , а потом пиво вместе на районе пить ,то что началось после 10 годов уже к футбольному оф мало имело отношение
Согласен.
Искренний настоящий оф это 00е
Потом уже гебня залезла в тему, появились сек.соты, стукачи...Это все умерло.
Сегодня это все просто декорации, увы.
+5
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+5
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FOOTBALL Live
хочется мира и покоя, а не всякого негатива.
+4
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Алексей Ненахов
Ответ rude.
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Это была честная драка , парни могли поколотить друг друга , а потом пиво вместе на районе пить ,то что началось после 10 годов уже к футбольному оф мало имело отношение
+3
0
+3
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Милан фан.
Ультрас Милана навешали люлей арабам что бы те особо не зазнавались со своим бестрофейником
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Ansu Fati
Имя Фамилия и kaka10, надеюсь с вами все в порядке))
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несахар
у ультрас мозгов нет.
для этих чсвшников футбол просто повод показать эго и компенсировать свою ущербность.
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ya_za_ac_milan
В Париже дикарей много. По ночному Парижу гулять страшно. Благо я мордой сам похож на араба, принимают за своего))
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Barsa1984
Да просто смотрите футбол...че им не хватает
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Ненавидящий2.0
в 34 года такой фигнёй страдать

хотел было возмутиться, типа что за история противостояний между Миланом и ПСЖ, чтобы фанатьё имели рамсы между собой при всех их идеологии,

а тут оказывается всё нормально, естественный отбор так сказать
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Анастасия Прудникова
Ненормальные хулиганы. 🤦
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Dizzod
Палестину не поделили небось.
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Krauvec Cool
Фанатики как обычно
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bestttttttofthebest
Нужно жить дружно)
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АРТУР АЛИЕВ
после произошедшего, ПСЖ будет играть за себя и за того парня
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градус ненависти
и те и другие цыганьё, у них в принципе нет понимания фэйр плей
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valderoma
Пошла руда 🤕
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Владимир Владимир Владимирович
Как-бы матч не отменили
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Вадим Полищук
не знал, что уже пятый тур
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Wekil Halylow
Ответ Фут.Боль
"15 фанатов ПСЖ подрались с людьми".Вывод: фанаты ПСЖ были не люди.
самы виновати их не заставили дратся
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rude.
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Алексей Ненахов
Ответ rude.
Согласен. Искренний настоящий оф это 00е Потом уже гебня залезла в тему, появились сек.соты, стукачи...Это все умерло. Сегодня это все просто декорации, увы.
Странно,что твой коммент удалили , вроде ничего оскорбительного в нем не было
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rude.
Ответ Алексей Ненахов
Странно,что твой коммент удалили , вроде ничего оскорбительного в нем не было
Ребус не сделал наверно)
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ВРвпопа оапоапо
Ответ ВРвпопа оапоапо
ПСЖ сегодня 2 гола отгрузит за того фаната
За каждый минус ещё по голу
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