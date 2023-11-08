Дибала о Моуринью: «Он любит аргентинцев, хорошо отзывается о Ди Марии и Месси. После финала ЧМ у меня было 5 пропущенных от него, он был счастлив»

Теги Рома Жозе Моуринью Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Эрик Ламела Пауло Дибала Джовани Ло Чельсо Хуан Фойт Футбол

Пауло Дибала рассказал о любви Жозе Моуринью к сборной Аргентины.

Полузащитник «Ромы» и аргентинской команды рассказал, как португальский специалист поздравил его с победой на чемпионате мира-2022. 

«Когда игра [финал против Франции] закончилась, мы проходили антидопинговую проверку, и у меня не было с собой мобильного телефона. Когда я добрался до раздевалки, я взял телефон, чтобы поговорить со своей семьей, и у меня было около пяти пропущенных звонков от Моу.

Может, я позвонил ему раньше, чем своей маме, я не помню. Когда я позвонил ему, он был счастлив. Он любит аргентинцев. Он всегда очень хорошо отзывался о Фидео (Анхеле Ди Марии – Sports.ru), о Лео [Месси] тоже.

Он всегда хорошо отзывался об аргентинцах. Все они привносили что-то новое в его команды. Это было с Джовани Ло Чельсо, с Эриком Ламелой, с Хуаном Фойтом. Он всегда очень хорошо отзывается обо всех», – сказал Дибала в интервью TyC Sports. 

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18 комментариев

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Отец Абду
Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ 2014.

«Месси виновен в поражении сборной Аргентины в финале? Ничего подобного. В первом тайме у него было несколько отличных моментов.

Теперь Лионель заслуживает уважения гораздо больше, чем когда-либо ранее, потому что Аргентина была очень близка к победе на чемпионате мира. Его легко уважать, когда он побеждает, и непросто, когда проигрывает.

Месси – по-прежнему исторический игрок. Для этого ему не нужно выигрывать чемпионат мира, особенно в наше время.

Месси пожертвовал собой ради команды. Он хотел победить, войти в историю, а не стать лучшим бомбардиром или MVP. Лионель играл не на своей позиции. Он был вынужден опускаться очень низко за мячом, поэтому ему потом нужно было преодолевать две-три линии, перед ним всегда было два-три игрока.

Месси пытался что-то создавать из ничего. Например, его пас на Ди Марию был прекрасен. Если бы Лионель хотел быть тем феноменом, каким мы его знаем, то он бы просто играл впереди, рядом с Игуаином, ждал своего шанса.

Испытываю уважение к Месси, потому что он играл на команду, а этого нельзя сказать обо всех футболистах на этом чемпионате мира», – заявил Моуринью

Моуринью один из немногих, который поддерживал Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ 14, Респект!
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alexmixer9
Моура получается тоже записываем в некрасивых завистников Кристины??
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Даже португальский тренер не любит Ботокса, а любит аргентинцев.
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atomio
Да почти все великие игроки и футболисты всегда говорят о Месси в контексте величия и нечто выдающегося. Про инстаграмщика только если что, мол, да, молодец, хороший бомбардир.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Денис Ширинов
А че трубу то не взял?
Бухали ребята, мясо жарили😁
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Bata
Диего Милито, Эстебан Камбьясо, Хавьер Дзанетти, Вальтер Самюэль тиха курят в сторонке)
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AnMe
Заметил, что Жозе очень трепетно относится к своим игрокам. Сразу вспомнил видео около автобуса Интера перед отъездом в качестве тренера в Мадрид. Каждый раз умиляет)
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Andrew Chepaylo
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Даже португальский тренер не любит Ботокса, а любит аргентинцев.
Какие же фанатики приплеталы... 🤢🤢🤢
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rej1sta
Ответ Bata
Диего Милито, Эстебан Камбьясо, Хавьер Дзанетти, Вальтер Самюэль тиха курят в сторонке)
Вальтер Самуэль думаю тоже входит в этот список)
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Bata
Ответ rej1sta
Вальтер Самуэль думаю тоже входит в этот список)
Спасибо бро, исправил. Самый устрашающий взгляд в мире футбола был у Вальтера Самуэля для меня, классный был футболист и времена были те классные!
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