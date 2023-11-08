Дибала о Моуринью: «Он любит аргентинцев, хорошо отзывается о Ди Марии и Месси. После финала ЧМ у меня было 5 пропущенных от него, он был счастлив»
Пауло Дибала рассказал о любви Жозе Моуринью к сборной Аргентины.
Полузащитник «Ромы» и аргентинской команды рассказал, как португальский специалист поздравил его с победой на чемпионате мира-2022.
«Когда игра [финал против Франции] закончилась, мы проходили антидопинговую проверку, и у меня не было с собой мобильного телефона. Когда я добрался до раздевалки, я взял телефон, чтобы поговорить со своей семьей, и у меня было около пяти пропущенных звонков от Моу.
Может, я позвонил ему раньше, чем своей маме, я не помню. Когда я позвонил ему, он был счастлив. Он любит аргентинцев. Он всегда очень хорошо отзывался о Фидео (Анхеле Ди Марии – Sports.ru), о Лео [Месси] тоже.
Он всегда хорошо отзывался об аргентинцах. Все они привносили что-то новое в его команды. Это было с Джовани Ло Чельсо, с Эриком Ламелой, с Хуаном Фойтом. Он всегда очень хорошо отзывается обо всех», – сказал Дибала в интервью TyC Sports.
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«Месси виновен в поражении сборной Аргентины в финале? Ничего подобного. В первом тайме у него было несколько отличных моментов.
Теперь Лионель заслуживает уважения гораздо больше, чем когда-либо ранее, потому что Аргентина была очень близка к победе на чемпионате мира. Его легко уважать, когда он побеждает, и непросто, когда проигрывает.
Месси – по-прежнему исторический игрок. Для этого ему не нужно выигрывать чемпионат мира, особенно в наше время.
Месси пожертвовал собой ради команды. Он хотел победить, войти в историю, а не стать лучшим бомбардиром или MVP. Лионель играл не на своей позиции. Он был вынужден опускаться очень низко за мячом, поэтому ему потом нужно было преодолевать две-три линии, перед ним всегда было два-три игрока.
Месси пытался что-то создавать из ничего. Например, его пас на Ди Марию был прекрасен. Если бы Лионель хотел быть тем феноменом, каким мы его знаем, то он бы просто играл впереди, рядом с Игуаином, ждал своего шанса.
Испытываю уважение к Месси, потому что он играл на команду, а этого нельзя сказать обо всех футболистах на этом чемпионате мира», – заявил Моуринью
Моуринью один из немногих, который поддерживал Месси после поражения Аргентины в финале ЧМ 14, Респект!