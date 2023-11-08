Дибала о Моуринью: «Он любит аргентинцев, хорошо отзывается о Ди Марии и Месси. После финала ЧМ у меня было 5 пропущенных от него, он был счастлив»

Пауло Дибала рассказал о любви Жозе Моуринью к сборной Аргентины.

Полузащитник «Ромы» и аргентинской команды рассказал, как португальский специалист поздравил его с победой на чемпионате мира-2022.

«Когда игра [финал против Франции] закончилась, мы проходили антидопинговую проверку, и у меня не было с собой мобильного телефона. Когда я добрался до раздевалки, я взял телефон, чтобы поговорить со своей семьей, и у меня было около пяти пропущенных звонков от Моу.

Может, я позвонил ему раньше, чем своей маме, я не помню. Когда я позвонил ему, он был счастлив. Он любит аргентинцев. Он всегда очень хорошо отзывался о Фидео ( – Sports.ru), о Лео [ ] тоже.

Он всегда хорошо отзывался об аргентинцах. Все они привносили что-то новое в его команды. Это было с , с , с Хуаном Фойтом. Он всегда очень хорошо отзывается обо всех», – сказал в интервью TyC Sports.

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