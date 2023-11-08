«Мостовой сильнее Зиньковского, конечно. Если серьезно – они разноплановые: Андрей играет надежнее, Антон резче и быстрее». Экс-игрок «Зенита» Зазулин о вингерах

Игорь Зазулин сравнил Андрея Мостового и Антона Зиньковского.

– Сильнее ли Зиньковский Мостового?

– Как зенитовец отвечу: конечно, Андрюха, какой спартаковец!

Если серьезно, то они разноплановые футболисты со своими плюсами и минусами. Мостовой очень опытный, играет надежнее, Андрюха может правильно исполнить многие вещи. Зиньковский более резкий, быстрее Мостового.

Для сборной оба футболиста полезны. Все зависит, что требуется на поле. Если надо, чтобы бежали, вскрывали, один в один обыгрывали, то это Зиньковский. Если больше требуется контроль мяча, рациональные действия – это Мостовой, потому что он практически без брака играет, – сказал бывший игрок « ».

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