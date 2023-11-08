«Мостовой сильнее Зиньковского, конечно. Если серьезно – они разноплановые: Андрей играет надежнее, Антон резче и быстрее». Экс-игрок «Зенита» Зазулин о вингерах

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Зазулин Антон Зиньковский Андрей Мостовой Футбол

Игорь Зазулин сравнил Андрея Мостового и Антона Зиньковского.

– Сильнее ли Зиньковский Мостового?

– Как зенитовец отвечу: конечно, Андрюха, какой спартаковец!

Если серьезно, то они разноплановые футболисты со своими плюсами и минусами. Мостовой очень опытный, играет надежнее, Андрюха может правильно исполнить многие вещи. Зиньковский более резкий, быстрее Мостового.

Для сборной оба футболиста полезны. Все зависит, что требуется на поле. Если надо, чтобы бежали, вскрывали, один в один обыгрывали, то это Зиньковский. Если больше требуется контроль мяча, рациональные действия – это Мостовой, потому что он практически без брака играет, – сказал бывший игрок «Зенита».

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8 комментариев

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Nik Yeremich
я уже подумал что он Александра имел ввиду🤣
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Счастье жить
Зазулин был сильнее обоих

бгг
+4
-3
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waleri
Надо было в заголовке ограничиться первым предложением!
+1
-1
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Spaten
Сильнее того Мостового и нет сейчас игроков)
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Сергей Жарковский
Зачем сравнение, каждый из них хорош для своего клуба, главное что Андрей набирает форму после травмы! Здоровья и успехов ему!👍
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Артур Межаков
Приложение переходит в серию- ... пальцем в небо, совсем не много до удаления.
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Данко Лазович
один чемпион, другой выбрал не ту команду. Все)
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Счастье жить
Зазулин был сильнее обоих бгг
Кто он такой ,и кто его знает? И кому его мнение,кроме тебя, интересно.Сиди на своём сайте,не шарься у нас,или на болоте совсем тухло стало?
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