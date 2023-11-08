Араухо избежал травмы в матче с «Шахтером». Защитник «Барсы» сможет сыграть с «Алавесом»
Рональд Араухо избежал травмы в матче с «Шахтером».
Вчера «Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В концовке матча Рональд Араухо хромал и держался за бедро, однако, несмотря на дискомфорт, защитник «блауграны» не попросил замену.
По информации Marca, сегодняшнее обследование не обнаружило у Араухо серьезных повреждений – у защитника «Барселоны» лишь диагностирована мышечная перегрузка.
Уругваец сможет принять участие в матче Ла Лиги против «Алавеса» в это воскресенье.
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