Араухо избежал травмы в матче с «Шахтером». Защитник «Барсы» сможет сыграть с «Алавесом»

Рональд Араухо избежал травмы в матче с «Шахтером».

Вчера « » уступила « » (0:1) в 4-м туре группового этапа . В концовке матча хромал и держался за бедро, однако, несмотря на дискомфорт, защитник «блауграны» не попросил замену.

По информации Marca, сегодняшнее обследование не обнаружило у Араухо серьезных повреждений – у защитника «Барселоны» лишь диагностирована мышечная перегрузка.

Уругваец сможет принять участие в матче Ла Лиги против «Алавеса» в это воскресенье.

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