Араухо избежал травмы в матче с «Шахтером». Защитник «Барсы» сможет сыграть с «Алавесом»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Алавес Рональд Араухо Здоровье Футбол

Рональд Араухо избежал травмы в матче с «Шахтером».

Вчера «Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В концовке матча Рональд Араухо хромал и держался за бедро, однако, несмотря на дискомфорт, защитник «блауграны» не попросил замену.

По информации Marca, сегодняшнее обследование не обнаружило у Араухо серьезных повреждений – у защитника «Барселоны» лишь диагностирована мышечная перегрузка.

Уругваец сможет принять участие в матче Ла Лиги против «Алавеса» в это воскресенье.

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5 комментариев

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Rachid
Единственно хорошая новость про Араухо, после 2 бездарно проигранных матчей:))
+9
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+6
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Игорь Климов
Отличная новость, а то стало тревожно за Араухо!
+6
-2
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marchellinos
Здорово и здоровья
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ljolik888
Араухо и так не давно вернулся после травмы , так что очень рад , что сейчас все обошлось хорошо . С такой игрой как у Барселоны сейчас защита должна быть на высшем уровне .
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