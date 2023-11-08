В «Барсе» считают, что положение клуба не критично, а перерыв на матчи сборных – идеальное время для перезагрузки
«Барселона» находится не в лучшем состоянии после поражения от «Шахтера».
По данным Diario Sport, в раздевалке команда самокритична и признает необходимость перезагрузки.
С одной стороны, в «Барсе» признают, что на команду повлияла последняя неделя: уровень уверенности и смелости упал на фоне результатов. Есть в клубе те, кто считает, что предстоящий перерыв на матчи сборных – идеальное время для перезагрузки.
В «Барсе» также считают, что ситуация не критична. Спад в игре очевиден, его необходимо устранить. Но в то же время команда всего на два очка отстает от «Реала» в Ла Лиге и лидирует в группе в Лиге Чемпионов.
В прошлом сезоне также был сложный момент после вылета из Лиги чемпионов, но после этого команда Хави взяла себя в руки и в итоге выиграла Ла Лигу.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Почему мы проиграли «Шахтеру»? Они проводят свои матчи в Германии и нам казалось, что мы играем против «Баварии».