В «Барсе» считают, что положение клуба не критично, а перерыв на матчи сборных – идеальное время для перезагрузки

«Барселона» находится не в лучшем состоянии после поражения от «Шахтера».

По данным Diario Sport, в раздевалке команда самокритична и признает необходимость перезагрузки.

С одной стороны, в «Барсе» признают, что на команду повлияла последняя неделя: уровень уверенности и смелости упал на фоне результатов. Есть в клубе те, кто считает, что предстоящий перерыв на матчи сборных – идеальное время для перезагрузки.

В «Барсе» также считают, что ситуация не критична. Спад в игре очевиден, его необходимо устранить. Но в то же время команда всего на два очка отстает от «Реала» в Ла Лиге и лидирует в группе в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне также был сложный момент после вылета из Лиги чемпионов, но после этого команда Хави взяла себя в руки и в итоге выиграла Ла Лигу.

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