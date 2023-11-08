В «Барсе» считают, что положение клуба не критично, а перерыв на матчи сборных – идеальное время для перезагрузки

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» находится не в лучшем состоянии после поражения от «Шахтера».

По данным Diario Sport, в раздевалке команда самокритична и признает необходимость перезагрузки. 

С одной стороны, в «Барсе» признают, что на команду повлияла последняя неделя: уровень уверенности и смелости упал на фоне результатов. Есть в клубе те, кто считает, что предстоящий перерыв на матчи сборных – идеальное время для перезагрузки.

В «Барсе» также считают, что ситуация не критична. Спад в игре очевиден, его необходимо устранить. Но в то же время команда всего на два очка отстает от «Реала» в Ла Лиге и лидирует в группе в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне также был сложный момент после вылета из Лиги чемпионов, но после этого команда Хави взяла себя в руки и в итоге выиграла Ла Лигу.

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29 комментариев

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Отец Абду
BREAKING: президент «Барселоны» Жоан Лапорта был замечен на Сан-Сиро, собирая разбросанные фанатами деньги, чтобы запустить новый рычаг!
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Syndycate
Вот, что на самом деле сказал Хави после матча:

Почему мы проиграли «Шахтеру»? Они проводят свои матчи в Германии и нам казалось, что мы играем против «Баварии».
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FOOTBALL Live
вот после перерыва посмотрим, или Хави пустой тренер или хороший
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Алексей Ненахов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
BREAKING NEWS: Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был замечен курьером в Москве.
Я этого Лапорту в Химках видел , деревянными …… торгует
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Andry 72
Ответ f0rmoceft
Всего на два очка от Реала отстают, а от Жироны на 4, почему об этом не написали? Им похоже главное Реал обойти, а не первое место занять
Потому что все понимают,что Жирона рано или поздно буде терять очки,на длинную дистанцию из не хватит,будет борьба за титул с Реалом,даже в Атлетико мало веры ,что они будут стабильны
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Pavel F
Обычно после перерыва на сборные, команда играет еще хуже. Посмотрим…
+4
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f0rmoceft
Всего на два очка от Реала отстают, а от Жироны на 4, почему об этом не написали? Им похоже главное Реал обойти, а не первое место занять
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бек саидов
Ну не знаю, как там они считают, но после Антверпена наверное решили что вернулись уже на прежний уровень и условный шахтер для них не соперник.То что творили вчера, это не игра, а хрен пойми что .
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Отец Абду
Ответ FOOTBALL Live
вот после перерыва посмотрим, или Хави пустой тренер или хороший
«Барселона» при Хави вылетела из еврокубков четыре раза за 14 месяцев... И вы до сих пор сомневаетесь, что он пустой или хороший?:)
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Ya Tolik
Перезагрузка в момент, когда абсолютно бОльшая часть состава будет в сборных? Кто перезагружаться будет? Молодёжь?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Алексей Ненахов
Я этого Лапорту в Химках видел , деревянными …… торгует
То есть Гави и Педри?
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Алексей Ненахов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
То есть Гави и Педри?
Там 11 фигурок было )
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