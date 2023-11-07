Араухо мог повредить приводящую мышцу – защитник «Барсы» хромал и держался за бедро в конце матча с «Шахтером»

Рональд Араухо мог травмироваться в концовке матча с «Шахтером».

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила со счетом 0:1.

Как сообщает Diario Sport, в концовке матча Араухо держался за левое бедро и хромал. Несмотря на дискомфорт, защитник «Барселоны» не стал просить о замене.

Ожидается, что Араухо пройдет медобследование завтра по возвращении в Барселону. Защитник мог травмировать приводящую мышцу бедра.

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