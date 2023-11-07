Араухо мог повредить приводящую мышцу – защитник «Барсы» хромал и держался за бедро в конце матча с «Шахтером»

Теги Шахтер Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Рональд Араухо Здоровье Футбол

Рональд Араухо мог травмироваться в концовке матча с «Шахтером».

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила со счетом 0:1.

Как сообщает Diario Sport, в концовке матча Араухо держался за левое бедро и хромал. Несмотря на дискомфорт, защитник «Барселоны» не стал просить о замене.

Ожидается, что Араухо пройдет медобследование завтра по возвращении в Барселону. Защитник мог травмировать приводящую мышцу бедра.

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5 комментариев

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Ansu Fati
Надеюсь не отпустят на матчи сборных
+8
-1
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Кирилл
Ох, опять у Рональда какие-то проблемы - надоели уже эти мелкие травмы у Араухо…

Здоровья !
+5
0
+5
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ScaryClown$
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Ответ войд
Мало того что привоз,так ещё и хруст)
Реалу просто прет,но Барса догонит и перегонит.
+5
-3
+2
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