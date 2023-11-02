Агкацев пошутил, что Кокшаров получил «Золотой мяч» раньше Холанда. 18-летний форвард «Краснодара» сделал дубль в ворота «Спартака»

Станислав Агкацев сравнил Александра Кокшарова с Эрлингом Холандом.

«Краснодар» обыграл « » в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 18-летний воспитанник клуба оформил дубль – форвард открыл счет на 3-й минуте, а затем сравнял на 60-й при счете 2:1.

– Кто раньше получит « » – ваш Холанд или из « »?

– Не знаю. Я думаю, наш, – сказал вратарь « » с улыбкой.

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