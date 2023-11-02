Агкацев пошутил, что Кокшаров получил «Золотой мяч» раньше Холанда. 18-летний форвард «Краснодара» сделал дубль в ворота «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Золотой мяч Краснодар Эрлинг Холанд Станислав Агкацев Александр Кокшаров Футбол

Станислав Агкацев сравнил Александра Кокшарова с Эрлингом Холандом.

«Краснодар» обыграл «Спартак» в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. 18-летний воспитанник клуба Кокшаров оформил дубль – форвард открыл счет на 3-й минуте, а затем сравнял на 60-й при счете 2:1.

– Кто раньше получит «Золотой мяч» – ваш Холанд или из «Манчестер Сити»?

– Не знаю. Я думаю, наш, – сказал вратарь «Краснодара» с улыбкой.

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2 комментария

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Groznyi2024
Тоже мне достижение, дубль Спартаку в товарке. Вендел вон изи в РПЛ клал.
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Шухрат Казыев
Главное результат
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