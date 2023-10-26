Пике о класико: «Ожидаю шоу, будем надеяться на победу «Барсы». У них команда лучше, чем у «Реала»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Класико Футбол

Жерар Пике считает, что «Барселона» обыграет «Реал» в класико.

«Я ожидаю хорошего шоу, потому что как-никак это матч «Барселона» – «Реал», и люди ожидают отличного матча. Это матч, который вызывает много страстей и много чувств.

Будем надеемся, что «Барселона» победит, потому что она играет дома, у нее хорошая игра и результаты, и, несмотря на домашний матч, она является большим фаворитом, плюс у нее лучшая команда, чем у «Реала», – сказал экс-игрок «Барсы».

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27 комментариев

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Александр Суворов
Мне вот больше симпатизирует Барселона, чем Реал, так с детства. Ничего против Реала не имею, просто вот так сложилось.
Но какая же чепуха, что у Барселоны сейчас команда и состав лучше, чем у Реала.))
Реал и по именам гораздо громче, и по уровню мастерства в полузащите как двигателе всей игры, и по опыту, и по пониманию взаимодействия.
Да, победить может каждый! Хорошего матча нам всем!
+41
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+37
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Adrenaline Z
главное чтобы судьи не испортили матч
+18
-3
+15
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JENNINGS
Скорее бы матч! Кто бы что ни говорил, а это главное противостояние в футболе!
+15
-6
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zy888.8
Классика конечно круто. Но вот нет сейчас того накала как 13-10 лет назад, тогда битвы были...Рон против Месси. Алвес против Марсело. Хави и Иньеста против Пепе и Рамоса. Эх...каждый матч как маленькая война: искры, огонь, кровь, безумие. Короче я старею...
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Tristan...
Половина основных в лазарете. Победить Реал, с такими проблемами, будет фантастически, но давайте спустимся с небес. Фаворит матча Реал
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Алексей Петров
Лучше не лучше ,но у реала есть Джуд , и поэтому я ставлю на них!!!
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БЕКБЕРГАН
Ответ Дорох
Пике что то курил?
Нет не крул, просто упал и с головой ударился сильно.
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alexmixer9
Ответ Nacho13
Это когда Барса 4 года в класико не проигрывала в основное время? Да, отличные были деньки.
Да, а сейчас остаётся только вспоминать прекрасные негрейрские времена ((
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Ностальгическое Дерьмо
Нормально походу головой приложился, когда со сцены упал
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Jon Snow
Головой ударился видимо
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Sardorbek Mamazhanov
"будем надеемся"
Может "будем посмотреть"? 🤔
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Ruslan3132
он так и не снял красный нос после завершения карьеры ))
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Кентуки
Петушок как всегда в своем репертуаре!
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Adrenaline Z
Ответ Алексей Петров
Лучше не лучше ,но у реала есть Джуд , и поэтому я ставлю на них!!!
у Барсы есть Ямал,.Фермин, Торрес
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Nacho13
Ответ alexmixer9
Да, а сейчас остаётся только вспоминать прекрасные негрейрские времена ((
негрейрские - даже прилагательное прекрасно
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ zy888.8
Классика конечно круто. Но вот нет сейчас того накала как 13-10 лет назад, тогда битвы были...Рон против Месси. Алвес против Марсело. Хави и Иньеста против Пепе и Рамоса. Эх...каждый матч как маленькая война: искры, огонь, кровь, безумие. Короче я старею...
Есть накал, не переживай.
Кансело и Гави завтра потолкаются с Беллингемом и Вини, Карвахаль и Рюдигер с Феликсом и Араухо.
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