Пике о класико: «Ожидаю шоу, будем надеяться на победу «Барсы». У них команда лучше, чем у «Реала»
Жерар Пике считает, что «Барселона» обыграет «Реал» в класико.
«Я ожидаю хорошего шоу, потому что как-никак это матч «Барселона» – «Реал», и люди ожидают отличного матча. Это матч, который вызывает много страстей и много чувств.
Будем надеемся, что «Барселона» победит, потому что она играет дома, у нее хорошая игра и результаты, и, несмотря на домашний матч, она является большим фаворитом, плюс у нее лучшая команда, чем у «Реала», – сказал экс-игрок «Барсы».
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Но какая же чепуха, что у Барселоны сейчас команда и состав лучше, чем у Реала.))
Реал и по именам гораздо громче, и по уровню мастерства в полузащите как двигателе всей игры, и по опыту, и по пониманию взаимодействия.
Да, победить может каждый! Хорошего матча нам всем!
Может "будем посмотреть"? 🤔
Кансело и Гави завтра потолкаются с Беллингемом и Вини, Карвахаль и Рюдигер с Феликсом и Араухо.