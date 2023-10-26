Пике о класико: «Ожидаю шоу, будем надеяться на победу «Барсы». У них команда лучше, чем у «Реала»

Жерар Пике считает, что «Барселона» обыграет «Реал» в класико.

«Я ожидаю хорошего шоу, потому что как-никак это матч «Барселона» – «Реал», и люди ожидают отличного матча. Это матч, который вызывает много страстей и много чувств.

Будем надеемся, что «Барселона» победит, потому что она играет дома, у нее хорошая игра и результаты, и, несмотря на домашний матч, она является большим фаворитом, плюс у нее лучшая команда, чем у «Реала», – сказал экс-игрок «Барсы».

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