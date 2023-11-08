Радимов о невызове Захаряна в сборную: «Сосьедад» играл в космический футбол с «Барсой». Конкуренты Арсена выглядели впечатляюще, ему полезнее быть там»

Теги Владислав Радимов Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России по футболу Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Владислав Радимов считает, что Арсену Захаряну сейчас не нужно ехать в сборную.

Полузащитник «Реал Сосьедада» не попал в список игроков, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды. 

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. 

«Видел последний матч «Сосьедада» с «Барселоной», и «Сосьедад» играл в космический футбол, хоть и уступил 0:1, но по игре команда была намного сильнее «Барсы».

Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России. 

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2 комментария

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Люблю Марго Робби
бчк не показатель, их вчера пшецкий górnik рылом отвозил без проблем
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Zenith forever
Понятное дело матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору, тем более у Захаряна удобное место в первом ряду.
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