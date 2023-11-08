Радимов о невызове Захаряна в сборную: «Сосьедад» играл в космический футбол с «Барсой». Конкуренты Арсена выглядели впечатляюще, ему полезнее быть там»

Владислав Радимов считает, что Арсену Захаряну сейчас не нужно ехать в сборную.

Полузащитник « » не попал в список игроков, вызванных на ноябрьский сбор национальной команды.

проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде.

«Видел последний матч «Сосьедада» с «Барселоной», и «Сосьедад» играл в космический футбол, хоть и уступил 0:1, но по игре команда была намного сильнее «Барсы».

Конкуренты Захаряна выглядели впечатляюще, работы там непочатый край. Ему полезнее находиться там, чем в сборной», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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