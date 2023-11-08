Гвардиола 17 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ с «Сити» – он превзошел свой результат в «Барселоне». Рекорд у Фергюсона – 25 матчей

Теги Оттмар Хитцфельд Алекс Фергюсон Луи ван Гал Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола рекорды Футбол

Пеп Гвардиола продлил серию без поражений в Лиге чемпионов до 17 игр.

«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» (3:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не проигрывает 17 подряд в турнире.

Специалист превзошел свой же рекорд, установленный в «Барселоне» – тогда тренер не проигрывал 16 игр кряду.

Лишь три тренера на данный момент владеют результатом лучше, чем у Гвардиолы – это Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд (19 игр подряд) и Алекс Фергюсон (25 матчей).

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5 комментариев

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Serkan_Ballboy
Даже интересно, куда пойдет Пеп после Сити. Все таки, это тот тренер, который требует ресурсов и строит идеальную команду под себя. А таких команд, готовых дать ему эти ресурсы, в мире единицы. Из тех, где он не был, это ПСЖ, по сути. А там вообще не представляешь себе такого тренера…
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Большое сердце Неймара
Какую же машину создал Пеп. Лучший современный тренер!
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Карина Кулина
Ответ Serkan_Ballboy
Даже интересно, куда пойдет Пеп после Сити. Все таки, это тот тренер, который требует ресурсов и строит идеальную команду под себя. А таких команд, готовых дать ему эти ресурсы, в мире единицы. Из тех, где он не был, это ПСЖ, по сути. А там вообще не представляешь себе такого тренера…
Возможно какую-нибудь будет сборную тренировать. ЧМ потрясающая мотивация.
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Богдан
Ответ Serkan_Ballboy
Даже интересно, куда пойдет Пеп после Сити. Все таки, это тот тренер, который требует ресурсов и строит идеальную команду под себя. А таких команд, готовых дать ему эти ресурсы, в мире единицы. Из тех, где он не был, это ПСЖ, по сути. А там вообще не представляешь себе такого тренера…
Может Интер. Или да, сборная. Та же Испания
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VuNePonimaete
Ответ Serkan_Ballboy
Даже интересно, куда пойдет Пеп после Сити. Все таки, это тот тренер, который требует ресурсов и строит идеальную команду под себя. А таких команд, готовых дать ему эти ресурсы, в мире единицы. Из тех, где он не был, это ПСЖ, по сути. А там вообще не представляешь себе такого тренера…
Думаю будет сб Испании, может еще в Барселону все таки вернется
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