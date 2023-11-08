Гвардиола 17 матчей подряд не проигрывает в ЛЧ с «Сити» – он превзошел свой результат в «Барселоне». Рекорд у Фергюсона – 25 матчей
Пеп Гвардиола продлил серию без поражений в Лиге чемпионов до 17 игр.
«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» (3:0) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола не проигрывает 17 подряд в турнире.
Специалист превзошел свой же рекорд, установленный в «Барселоне» – тогда тренер не проигрывал 16 игр кряду.
Лишь три тренера на данный момент владеют результатом лучше, чем у Гвардиолы – это Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд (19 игр подряд) и Алекс Фергюсон (25 матчей).
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