Джек Грилиш: «Гвардиола – лучший тренер мира и доказывает это многие годы. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и команда. И у «Сити» она прекрасная»
Джек Грилиш похвалил «Манчестер Сити» после победы над «Янг Бойз» (3:0).
«Каждый год у нас очень много матчей. Да, мы уже вылетели из Кубка лиги, но большую часть времени мы выступаем во всех турнирах. И выйти в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до конца – это именно то, чего мы хотели.
Гвардиола очень многое нам дает. По-моему, он лучший тренер мира. Он доказывает это на протяжении многих лет. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и команда. И именно она у нас и есть. У нас прекрасная команда, единая на поле и за его пределами. Нам нравится проводить друг с другом каждый день, играть вместе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.
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