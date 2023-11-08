Джек Грилиш: «Гвардиола – лучший тренер мира и доказывает это многие годы. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и команда. И у «Сити» она прекрасная»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш похвалил «Манчестер Сити» после победы над «Янг Бойз» (3:0).

«Каждый год у нас очень много матчей. Да, мы уже вылетели из Кубка лиги, но большую часть времени мы выступаем во всех турнирах. И выйти в плей-офф Лиги чемпионов за два тура до конца – это именно то, чего мы хотели.

Гвардиола очень многое нам дает. По-моему, он лучший тренер мира. Он доказывает это на протяжении многих лет. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и команда. И именно она у нас и есть. У нас прекрасная команда, единая на поле и за его пределами. Нам нравится проводить друг с другом каждый день, играть вместе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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5 комментариев

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dagerd
Джек, желаю вам забрать в этом году снова ушастого! Заслужили!
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headmaster
Ответ Ксения Ершова
Про финансовые махинации чего молчишь ты
Возможно, махинации и были, чего не доказано. Но сильно сомневаюсь, что Грилиш в курсе чего-либо. Он же не эксперт со спортса ))
+2
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SWAGG
конечно, ведь только пепс с алкоголиком мог требл взять))
грило словил настолько мощный будун, что теперь сидит под доку
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