Джек Грилиш: «Гвардиола – лучший тренер мира и доказывает это многие годы. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и команда. И у «Сити» она прекрасная»

Джек Грилиш похвалил «Манчестер Сити» после победы над «Янг Бойз» (3:0).

«Каждый год у нас очень много матчей. Да, мы уже вылетели из Кубка лиги, но большую часть времени мы выступаем во всех турнирах. И выйти в плей-офф чемпионов за два тура до конца – это именно то, чего мы хотели.

очень многое нам дает. По-моему, он лучший тренер мира. Он доказывает это на протяжении многих лет. Но мало иметь лучшего тренера, нужна и команда. И именно она у нас и есть. У нас прекрасная команда, единая на поле и за его пределами. Нам нравится проводить друг с другом каждый день, играть вместе», – сказал полузащитник « » в эфире TNT Sports.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!