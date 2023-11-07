Скоулз считает, что «МЮ» вряд ли выйдет в плей-офф ЛЧ: «Они показали слабость в выездных матчах в прошлом году. Вспомните, как они развалились в Севилье. Шансы невелики»

Пол Скоулз ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф ЛЧ.

«Если бы я делал ставки, то сказал бы нет.

В прошлом году они показали свою слабость в выездных матчах – вспомните игру с «Севильей» (0:3). Там была великолепная атмосфера, враждебная обстановка, и они развалились, не справились с давлением.

Это вынуждает меня волноваться перед матчем с «Копенгагеном» – не великолепной командой, но организованной. Я не знаю, есть ли у этой команды характер, есть ли там бойцы, чтобы справиться с тяжелой атмосферой. Но победа в Копенгагене даст «МЮ» хороший шанс.

« » повезло в домашней игре с «Копенгагеном», он играл отнюдь не здорово. Шансы на выход в следующий раунд невелики», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.

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