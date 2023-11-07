Скоулз считает, что «МЮ» вряд ли выйдет в плей-офф ЛЧ: «Они показали слабость в выездных матчах в прошлом году. Вспомните, как они развалились в Севилье. Шансы невелики»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген Футбол

Пол Скоулз ответил, сможет ли «Манчестер Юнайтед» выйти в плей-офф ЛЧ.

«Если бы я делал ставки, то сказал бы нет.

В прошлом году они показали свою слабость в выездных матчах – вспомните игру с «Севильей» (0:3). Там была великолепная атмосфера, враждебная обстановка, и они развалились, не справились с давлением.

Это вынуждает меня волноваться перед матчем с «Копенгагеном» – не великолепной командой, но организованной. Я не знаю, есть ли у этой команды характер, есть ли там бойцы, чтобы справиться с тяжелой атмосферой. Но победа в Копенгагене даст «МЮ» хороший шанс.

«Юнайтед» повезло в домашней игре с «Копенгагеном», он играл отнюдь не здорово. Шансы на выход в следующий раунд невелики», – сказал экс-хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.

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11 комментариев

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Люблю Марго Робби
Пол прав, в Турции шансов с такой игрой нет, первый тайм сарай Баварию возил знатно
+8
0
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Иванов Сергей
МЮ не впервой вылетать из группы от всяких Янг бойз ещё при Фергюссоне, и сейчас спокойно могут вылететь от Копенгагена или Галатасарая, не удивлюсь
+5
-1
+4
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nucelar homosexual
Дед дело говорит… обидно что вроде перспективный проект так быстро схлопнулся
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг на встречу заре!
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Руслан Саидов
Подбодрил называется
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#SharkTeam
Есть вероятность что вообще только один клуб в ПО будет, что плохо для АПЛ
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Рэдклифф, Сыр Жим
Скоулз самый адекватный из бывшей команды Ферги.
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Семён Жуйло
МЮ ищет великого тренера, но регулярно наступает на грабли. Грабли в хозяйстве одни.
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mastadon
Надеюсь хотя бы выйдут в ЛЕ... чтобы с Ливерпулем встретиться)
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Rio de Janeiro
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг на встречу заре!
Тен Хаг в Луганск не поедет
+2
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