Лисандро перенесет вторую операцию из-за перелома кости стопы. Защитник «МЮ» может пропустить до 3 месяцев

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу травмы Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес перенесет новую операцию в связи с травмой.

Ранее сообщалось, что 25-летний защитник, чемпион мира в составе сборной Аргентины, выбыл на 2-3 месяца из-за рецидива травмы стопы, случившейся еще в апреле – тогда он пропустил 11 недель. В начале этого сезона футболист играл против «Брайтона» и «Баварии» с травмой.

По данным Daily Mail, Мартинесу предстоит вторая операция из-за перелома пятой плюсневой кости стопы – в понедельник. Игрок может пропустить до трех месяцев.

Подробная статистика Лисандро доступна здесь.

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20 комментариев

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Royal Watcher
Здоровья, один из немногих игроков кто хоть что-то похожее на футбол в МЮ показывает…
+18
-4
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Streetbor
Только от Байи избавились. Ну теперь точно Магвайер будет чаще выходить. Варан тоже не самый здоровый защ.
+14
-3
+11
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Любезный Коссутий
здоровья Мартинесу. отличный прошлый сезон провел, до травмы
+10
-4
+6
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Stretford End
Ответ Real_v_dushe
В непрофессионализме дело: погнать травмированного игрока усугублять травму и сразу в 2 полных играх заставить его бегать с травмой.... Сегодня не 80-е или 90-е, сегодня 2023 год, как можно было такое исключительное, непрофессиональное действие сделать в таком клубе? Даже в чемпионатах стран третьего мира так не делают. Чего удивляться после этого такому итогу.
мне вот чисто интересно.
почему болела РМ постоянно пасётся на ветках МЮ?
Тебе вообще не пофиг?
или у реала своих проблем мало )
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Real_v_dushe
Ответ Bego Yusupov
а теперь хейтеры скажите что не в травмах дело
В непрофессионализме дело: погнать травмированного игрока усугублять травму и сразу в 2 полных играх заставить его бегать с травмой.... Сегодня не 80-е или 90-е, сегодня 2023 год, как можно было такое исключительное, непрофессиональное действие сделать в таком клубе? Даже в чемпионатах стран третьего мира так не делают. Чего удивляться после этого такому итогу.
+8
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balander09
злой рок окутал МЮ
травмы, скандалы, отстранения
хоть шаманов, хоть экзорцистов вызывайте
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Ansu Fati
Ответ Bego Yusupov
а теперь хейтеры скажите что не в травмах дело
А у кого нет травм?
+2
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Direct free kick
Ответ Real_v_dushe
В непрофессионализме дело: погнать травмированного игрока усугублять травму и сразу в 2 полных играх заставить его бегать с травмой.... Сегодня не 80-е или 90-е, сегодня 2023 год, как можно было такое исключительное, непрофессиональное действие сделать в таком клубе? Даже в чемпионатах стран третьего мира так не делают. Чего удивляться после этого такому итогу.
Ещё когда пошли первые слухи про Мартинеса писал, что тен хряк занимается скупкой непонятно кого. Реальность оказалось даже хуже
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Direct free kick
Ответ Bego Yusupov
а теперь хейтеры скажите что не в травмах дело
Сир Алекс, на которого любят ссылаться часто оставался то без Фердинанда, то без Видича и не жаловался.
До серба у него лет 6 в основе Микаэль Сильвестер гонял
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Bego Yusupov
ну круто чё
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Maasd4m
Ой, жесть какая. Надолго мы Лиссандро потеряли. Цепкий и злобный деф, такие просто необходимы. Придется на Магу чаще смотреть теперь, при таком графике игр это неизбежность, увы…
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