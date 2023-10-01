Лисандро перенесет вторую операцию из-за перелома кости стопы. Защитник «МЮ» может пропустить до 3 месяцев
Лисандро Мартинес перенесет новую операцию в связи с травмой.
Ранее сообщалось, что 25-летний защитник, чемпион мира в составе сборной Аргентины, выбыл на 2-3 месяца из-за рецидива травмы стопы, случившейся еще в апреле – тогда он пропустил 11 недель. В начале этого сезона футболист играл против «Брайтона» и «Баварии» с травмой.
По данным Daily Mail, Мартинесу предстоит вторая операция из-за перелома пятой плюсневой кости стопы – в понедельник. Игрок может пропустить до трех месяцев.
Подробная статистика Лисандро доступна здесь.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
почему болела РМ постоянно пасётся на ветках МЮ?
Тебе вообще не пофиг?
или у реала своих проблем мало )
травмы, скандалы, отстранения
хоть шаманов, хоть экзорцистов вызывайте
До серба у него лет 6 в основе Микаэль Сильвестер гонял