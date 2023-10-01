Лисандро перенесет вторую операцию из-за перелома кости стопы. Защитник «МЮ» может пропустить до 3 месяцев

Лисандро Мартинес перенесет новую операцию в связи с травмой.

Ранее сообщалось, что 25-летний защитник, чемпион мира в составе сборной , выбыл на 2-3 месяца из-за рецидива травмы стопы, случившейся еще в апреле – тогда он пропустил 11 недель. В начале этого сезона футболист играл против «Брайтона» и «Баварии» с травмой.

По данным Daily Mail, Мартинесу предстоит вторая операция из-за перелома пятой плюсневой кости стопы – в понедельник. Игрок может пропустить до трех месяцев.

Подробная статистика доступна здесь.

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