«Барселона» требовала пенальти за попадание мяча в руку Матвиенко и за падение Феликса на линии штрафной «Шахтера»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Ла Лига судьи Николай Матвиенко Ирфан Пельто Жоау Феликс Георгий Гочолейшвили Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» претендовала на два пенальти в матче с «Шахтером».

На 84-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов полузащитник Ламин Ямаль попал в прижатую к телу руку защитнику Николаю Матвиенко. Главный судья Ирфан Пельто решил, что одиннадцатиметровый назначать не следует.

Также в добавленное время футболисты «блауграны» посчитали, что рефери стоит указать на точку после падения полузащитника Жоау Феликса в результате столкновения с защитником Георгием Гочолейшвили у угла штрафной площади. Арбитр не стал наказывать «Шахтер» одиннадцатиметровым и велел игроку каталонцев подниматься.

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29 комментариев

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Мирослав Ковальский
Когда Эвребе Барселону тащил, почему тогда они пенальти не требовали?
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xQcoW
Такие пенки мог только Эвребе нарисовать
+34
-16
+18
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a2wai
Судья был не Эвребе, поэтому продавить пенки не удалось)
+21
-6
+15
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Breaking news today
3.2.1 понеслось. А ну-ка кто там виноват? Судя, Перес, солнечные вспышки, газон? Что в этот раз?
+14
-7
+7
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Petter Hegre
Ответ a2wai
Судья был не Эвребе, поэтому продавить пенки не удалось)
Ты что! Барселона не платит судьям! А Эвребе просто ошибался в пользу каталонцев! 🤣🤣🤣
А вот сегодня и правда не платили. Ирфан Пельто отработал по всем правилам. Вот и результат, счёт на табло 🤣🤣🤣
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kaka10
Ответ xQcoW
Такие пенки мог только Эвребе нарисовать
скорее Айтекин
Эвребе работает в обратку, не ставит явные пенки
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ALMANAC
Ответ ЭкспертДиванный
Из группы выйдут Не радуйся раньще времени Столько лет Барса заставлял плакать таких как ты Теперь каждая ошибка этой команды,как бользам на душу Понимаю тебя и таких как ты
Видно, что писал сквозь слезы😁
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Roman Betenya
Чё, пацаны, мадридский "кабинет" опять в деле? "Это все видят", как вы любите болтать?
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молодой сутенер
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Eugene10
В каждом матче кто-то просит пенальти при малейшем поводе, но чтобы из этого отдельную новость делали я вижу впервые
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Number_2
Подозрительно однотипные комменты в топе…
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Футбол_это_жизнь
AI спортс ру сам фигачит комментарии одинаковые и сам себя плюсует))) Ахахаххаха дно!
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молодой сутенер
Ответ Blaumerc
давно уже не актуально. хватит пытаться набирать плюсы от мадридской публики, крутя одну и ту же плёнку. p.s. дело Негрейры не распространяется на Европу. у него не было полномочия на судей в Европе, это так, вам на будущее, когда по поводу и без будете везде писать об этом.
Стоп, то есть если Барса платила, но это было давно, то это не актуально? 😁 Удивительные создания «фанаты бчк»
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Roman Betenya
Ответ MESSIya
Прокуратура не согласна с судьей и просит заархивировать дело Негрейры для Лапорты Согласно апелляции, Лапорта завершил свое президентство 30 июня 2010 года, поэтому ответственность за его возможные преступления "была прописана спустя десять лет, далеко от марта 2023 года, в котором была принята жалоба прокурора". Следовательно, по мнению прокуроров (которые уже исключили Лапорту из своей первоначальной жалобы), по делу Негрейры для президента-куле истек срок давности.. https://www.eldiario.es/catalunya/fiscalia-discrepa-juez-pide-archivar-caso-negreira-laporta_1_10665431.html
Очень интересно, все сразу бросились читать.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Number_2
Подозрительно однотипные комменты в топе…
А Ники видел qdgxy и dqwrty какие то 😏
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