«Барселона» требовала пенальти за попадание мяча в руку Матвиенко и за падение Феликса на линии штрафной «Шахтера»

«Барселона» претендовала на два пенальти в матче с «Шахтером».

На 84-й минуте игры 4-го тура группового этапа чемпионов полузащитник попал в прижатую к телу руку защитнику Николаю Матвиенко. Главный судья решил, что одиннадцатиметровый назначать не следует.

Также в добавленное время футболисты «блауграны» посчитали, что рефери стоит указать на точку после падения полузащитника в результате столкновения с защитником Георгием Гочолейшвили у угла штрафной площади. Арбитр не стал наказывать « » одиннадцатиметровым и велел игроку каталонцев подниматься.

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