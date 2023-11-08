«Барселона» требовала пенальти за попадание мяча в руку Матвиенко и за падение Феликса на линии штрафной «Шахтера»
«Барселона» претендовала на два пенальти в матче с «Шахтером».
На 84-й минуте игры 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов полузащитник Ламин Ямаль попал в прижатую к телу руку защитнику Николаю Матвиенко. Главный судья Ирфан Пельто решил, что одиннадцатиметровый назначать не следует.
Также в добавленное время футболисты «блауграны» посчитали, что рефери стоит указать на точку после падения полузащитника Жоау Феликса в результате столкновения с защитником Георгием Гочолейшвили у угла штрафной площади. Арбитр не стал наказывать «Шахтер» одиннадцатиметровым и велел игроку каталонцев подниматься.
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А вот сегодня и правда не платили. Ирфан Пельто отработал по всем правилам. Вот и результат, счёт на табло 🤣🤣🤣
Эвребе работает в обратку, не ставит явные пенки