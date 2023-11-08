Тер Стеген о 0:1 с «Шахтером»: «С этим нельзя мириться, мы злы на себя. Есть ощущение, что мы проиграли матч, который должны были выиграть»

Марк-Андре тер Стеген недоволен игрой «Барселоны» в матче против «Шахтера».

В 4-м туре группового этапа « » уступила со счетом 0:1.

«Мы злы на себя. С таким результатом нельзя мириться. Они предоставили нам шанс в первом тайме, но мы не смогли им воспользоваться. У нас осталось ощущение, что мы проиграли матч, который должны были выиграть, чтобы попасть в следующую стадию Лиги чемпионов.

У нас было два неудачных матча. В класико мы играли хорошо до 60-й минуты. Затем мы немного сдали, и я не могу сказать, почему. Мы проанализируем ситуацию, в том числе сегодняшнюю игру. Мы с нетерпением ждем, до перерыва у нас будет еще один матч, и мы постараемся выиграть его наилучшим образом», – сказал вратарь «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!