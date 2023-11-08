Тер Стеген о 0:1 с «Шахтером»: «С этим нельзя мириться, мы злы на себя. Есть ощущение, что мы проиграли матч, который должны были выиграть»

Теги Шахтер Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марк-Андре тер Стеген Класико Футбол

Марк-Андре тер Стеген недоволен игрой «Барселоны» в матче против «Шахтера».

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила со счетом 0:1.

«Мы злы на себя. С таким результатом нельзя мириться. Они предоставили нам шанс в первом тайме, но мы не смогли им воспользоваться. У нас осталось ощущение, что мы проиграли матч, который должны были выиграть, чтобы попасть в следующую стадию Лиги чемпионов.

У нас было два неудачных матча. В класико мы играли хорошо до 60-й минуты. Затем мы немного сдали, и я не могу сказать, почему. Мы проанализируем ситуацию, в том числе сегодняшнюю игру. Мы с нетерпением ждем, до перерыва у нас будет еще один матч, и мы постараемся выиграть его наилучшим образом», – сказал вратарь «Барселоны».

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6 комментариев

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Д.Н.Л
Смотрел я матч, не должны вы были его с такой недоигрой выигрывать.
+10
-1
+9
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Yubaba
Причем тут тег Реал Мадрид непонятно
+4
0
+4
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инна витенберг
А что были удары в створ ворот. Не надо злится пусть Хави работает над навесами
+2
0
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Tristan...
Должны были выиграть, но игра, которую показала команда - кроме поражения, больше ничего не заслуживала.
Ждём реакции команды на последние матчи и набора формы вернувшихся после травм игроков
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Дмитрий Сухарев
Мы один и тот же матч с ним смотрели?
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