Левандовски не забивает за «Барсу» 6 матчей подряд. Это худшая серия форварда с 2011 года – тогда было 10 игр без голов за «Дортмунд»

Роберт Левандовски продлил безголевую серию в «Барселоне» до 6 матчей.

В 4-м туре группового этапа чемпионов « » уступила « » (0:1). Роберту Левандовскому не удалось забить в 6-м подряд матче за каталонский клуб.

Нынешняя безголевая серия польского форварда – худшая со времен его выступлений за дортмундскую «Боруссию». Тогда Левандовскому не удалось забить в 10 матчах за клуб подряд в период с декабря 2010 по февраль 2011 года.

Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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