Левандовски не забивает за «Барсу» 6 матчей подряд. Это худшая серия форварда с 2011 года – тогда было 10 игр без голов за «Дортмунд»

Теги Боруссия Дортмунд Шахтер бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски продлил безголевую серию в «Барселоне» до 6 матчей.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1). Роберту Левандовскому не удалось забить в 6-м подряд матче за каталонский клуб.

Нынешняя безголевая серия польского форварда – худшая со времен его выступлений за дортмундскую «Боруссию». Тогда Левандовскому не удалось забить в 10 матчах за клуб подряд в период с декабря 2010 по февраль 2011 года.

Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.

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28 комментариев

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Khairiddini Saidahmad
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Это полено даже мяч обработать не может, я боюсь, что Барса стала курортом для вот таких вот Робертов, Гюндоган и Тер Стегена. Тер стеген реально середняк, не нужен он Барсе. Ферран это просто позор футбола, кто его хвалил тут в начале сезона че с лицом? Я вам и тогда писал, что он днище ни ума ни таланта. Будь он хоть более менее игроком Пеп бы не отдал его
Футбол - это не твоё дружище. Не позорься
+20
-3
+17
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falkao2013
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Это полено даже мяч обработать не может, я боюсь, что Барса стала курортом для вот таких вот Робертов, Гюндоган и Тер Стегена. Тер стеген реально середняк, не нужен он Барсе. Ферран это просто позор футбола, кто его хвалил тут в начале сезона че с лицом? Я вам и тогда писал, что он днище ни ума ни таланта. Будь он хоть более менее игроком Пеп бы не отдал его
Тер Штеген середняк?) Ты футбол каким местом смотришь?
+19
-6
+13
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Кирилл
Лева невероятно ужасен в этом сезоне …

Конечно, можно надеяться что он еще выстрелит и сейчас просто черная полоса.
Но эта надежда постепенно угасает…
+13
-1
+12
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Ханс Ланда
Пришел за лигой чемпионов и золотым мячом
+8
0
+8
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ParvizLNDRreal
Ну диета у него знатная. Сначала сладкое кушает.
+8
-1
+7
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аноним анонимович
старость не радость
+6
0
+6
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Варлампий Варлампий
самая большая ошибка Барсы была в подписании этого деревянного деда
+6
-1
+5
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Hi Hi
Ответ prosto D.
Когда его брали в прошлом году, наверное думали, что он помолодеет? Надо было Кейна брать.
Кейна разве что в рассрочку на 40 лет смогут взять, это же барселона
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corazón blanco
Левандовски просто разочаровывает своей игрой, играет абсолютно без какого-либо задора и желания, видимо это последний год Роберта на таком высоком уровне, слишком сильно сдал.
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Streetbor
Пришел за золотым мячом, а уйдёт с авоськой)) Ещё и арабам его будут летом сплавлять.
+5
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Владимир Владимирович
Сидел бы не выпендривался в Баварии, бил и бил бы оставшиеся рекорды в истории Баварии и Бундеслиги, платили больше всех, просили остаться. А теперь хрен пойми ни рыба не мясо он в этой лалиге и вообще Барсе. Вон Кейн в Баварии в каждом матче делает хет-трик и счастливый )
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аноним анонимович
Ответ Akushevich_Kirill 10
он три матча был травмирован, это его первый полный матч после травмы
ну все равно, возраст то влияет(извини если не так понял)
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Бронислав Каминский
Ответ prosto D.
Когда его брали в прошлом году, наверное думали, что он помолодеет? Надо было Кейна брать.
Забудь про такие трансферы,у Барсы нет денег на Кейнов,Киммихов и т.д.
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Surviving
Новый вызов искал) нашел.
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Universal1000
А че докопались вахах.
После травмы - раз.
35 лет это объективно уже всегда конец - два.
Просто у некоторых этот финиш из-за класса таков, что на ЗМ хватает.
Леван же все же изначально игрок от сохи, простенький. Сильно зависим. Как от физики, так и от количества моментов создаваемых ему.

Не вижу никакой проблемы, всё в рамках ожидаемого. Надо просто в ротацию активнее его по сезону. Свои 20+ сделает. Был и остается с запасом самым сильным форвардом на скиллам в команде. Рафинья с Ферраном ибо не футболисты, оба без физики пиковой своей в РФПЛ бы их каждый второй хавал, когда бегут ноги да - могут. Но сейчас не бегут. А Ямалу вообще 16 лет. Даже Месси никто до 18 играть толком не давал помню. Ну куда...)

Нужно короче шеб поляк набирал какую-никакую форму.
Сильнее него забивал нет.
Все нытики второй год подряд транслируют лишь свою попаболь от изначально завышенных от него ожиданий в частности на фоне еще недавного его соперничества с Месси за ЗМ. Кто-то мог подумать, что поляк не сильно хуже футболистом был на 2021-ый год. Хуже. В разы. И всегда. Всю карьеру.
Но все равно чисто как забивалка топ.
Надо выжимать с него последние соки и потом искать замену. И не так как с разменом Бускетса на Ромеу желательно.

Трясти будет весь сезон. Состав слабее и старее, чем год назад. Издержки ТО на 3.4 миллиона. Лапорта в целом выкрутился на ура, но именно в рамках 3.4 миллионов это было на ура. Залезть в плэй-офф ЛЧ и давить по максимум внутри Испании - потолок. Но он достижим в текущих реалиях вполне.
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Йети
Потух
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atomio
роналду в его годы сбросил вес, чтобы быть легче. этот похоже на такие жертвы не пойдет. надо заканчивать либо к арабам в пески уже идти на пенсию
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Леван Мкртчян
Глупости. Левандовски сейчас регулярно забивает.... на Барсу
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Benjamin
Про травму конечно же в новости не написали
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Дмитрий Калашников
Дублик с Алавесом будет, и сразу всё нормально станет
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Бронислав Каминский
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Это полено даже мяч обработать не может, я боюсь, что Барса стала курортом для вот таких вот Робертов, Гюндоган и Тер Стегена. Тер стеген реально середняк, не нужен он Барсе. Ферран это просто позор футбола, кто его хвалил тут в начале сезона че с лицом? Я вам и тогда писал, что он днище ни ума ни таланта. Будь он хоть более менее игроком Пеп бы не отдал его
Если бы не середняк в воротах,то шахта бы сегодня еще пару голов накидала + Барса бы проиграла в Сан-Себастьяне
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Вадим Дзахоев
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Это полено даже мяч обработать не может, я боюсь, что Барса стала курортом для вот таких вот Робертов, Гюндоган и Тер Стегена. Тер стеген реально середняк, не нужен он Барсе. Ферран это просто позор футбола, кто его хвалил тут в начале сезона че с лицом? Я вам и тогда писал, что он днище ни ума ни таланта. Будь он хоть более менее игроком Пеп бы не отдал его
Ладно Роберт сдал, но обвинять Тер Стегена и Гюндогана, благодаря которым Барса сейчас не на дне-ну такое себе. Ты бы еще Гави с Араухо курортниками назвал
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