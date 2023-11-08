Левандовски не забивает за «Барсу» 6 матчей подряд. Это худшая серия форварда с 2011 года – тогда было 10 игр без голов за «Дортмунд»
Роберт Левандовски продлил безголевую серию в «Барселоне» до 6 матчей.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Шахтеру» (0:1). Роберту Левандовскому не удалось забить в 6-м подряд матче за каталонский клуб.
Нынешняя безголевая серия польского форварда – худшая со времен его выступлений за дортмундскую «Боруссию». Тогда Левандовскому не удалось забить в 10 матчах за клуб подряд в период с декабря 2010 по февраль 2011 года.
Подробная статистика 35-летнего форварда доступна здесь.
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Конечно, можно надеяться что он еще выстрелит и сейчас просто черная полоса.
Но эта надежда постепенно угасает…
После травмы - раз.
35 лет это объективно уже всегда конец - два.
Просто у некоторых этот финиш из-за класса таков, что на ЗМ хватает.
Леван же все же изначально игрок от сохи, простенький. Сильно зависим. Как от физики, так и от количества моментов создаваемых ему.
Не вижу никакой проблемы, всё в рамках ожидаемого. Надо просто в ротацию активнее его по сезону. Свои 20+ сделает. Был и остается с запасом самым сильным форвардом на скиллам в команде. Рафинья с Ферраном ибо не футболисты, оба без физики пиковой своей в РФПЛ бы их каждый второй хавал, когда бегут ноги да - могут. Но сейчас не бегут. А Ямалу вообще 16 лет. Даже Месси никто до 18 играть толком не давал помню. Ну куда...)
Нужно короче шеб поляк набирал какую-никакую форму.
Сильнее него забивал нет.
Все нытики второй год подряд транслируют лишь свою попаболь от изначально завышенных от него ожиданий в частности на фоне еще недавного его соперничества с Месси за ЗМ. Кто-то мог подумать, что поляк не сильно хуже футболистом был на 2021-ый год. Хуже. В разы. И всегда. Всю карьеру.
Но все равно чисто как забивалка топ.
Надо выжимать с него последние соки и потом искать замену. И не так как с разменом Бускетса на Ромеу желательно.
Трясти будет весь сезон. Состав слабее и старее, чем год назад. Издержки ТО на 3.4 миллиона. Лапорта в целом выкрутился на ура, но именно в рамках 3.4 миллионов это было на ура. Залезть в плэй-офф ЛЧ и давить по максимум внутри Испании - потолок. Но он достижим в текущих реалиях вполне.