У «Барсы» 0 ударов в створ ворот «Шахтера» в 1-м тайме. «Блауграна» проигрывает 0:1

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Барселона» ни разу за тайм не пробила в створ ворот «Шахтера».

После 1-го тайма матча группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» ведет со счетом 1:0.

За первые 45 минут «Барселона» нанесла 2 удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ. «Шахтер» пробил по воротам «блауграны» 4 раза, 2 удара пришлись в створ ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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48 комментариев

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Alex Serpen
«Возвращение к величию» от Хави
+69
-7
+62
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Ханс Ланда
На полпути к былому величию
+40
-2
+38
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оле - топ юрген - клоп
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Это просто позор не показывать Барсу из-за Шахтера, настолько жалкий телеканал, это дно которое невозможно пробить
Может потому, что ситуация в группе ньюкасла и боруссии куда более неоднозначная? Да и матч интереснее в разы, нежели хавин ватокат
+35
-3
+32
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Франческо Тортик
Негрейра памаги!
+31
-10
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atomio
Лёва закончился как игрок основы. Только с лавки если на заключительную четверть. А летом - продавать.
+9
-1
+8
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6kMz
Ответ Меган Лайф
Ахах. Фаны баварии ржали над бчк во время саги с левой, но бчкшные все равно ничего не понимают в футболе)
А фанаты Баварии в прошлом году не плакали от вылета из ЛЧ с Шупо-Мотингом в атаке?
+11
-3
+8
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King_X
Поднять Хави ещё на несколько позиций в топе ранкинга от 4-4-2!

А если серьёзно, то первый удар с Сосьедадом был на 87й(и всего их 2 с учётом гола), и здесь еще 45 минут
Так себе достижение, конечно, безотносительно итогового результата
+18
-10
+8
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Ad Adev
За последние 2-3 матча Барса никаких моментов не создал🤦
+6
0
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Семён Жуйло
Ответ bel01
Результат Хави в целом даёт - одна победа в Ла Лиге в прошлом сезоне с таким скромным составом чего стоит. Но игры, фирменной барселонской летящей яркой, атакующей - нет. А без неё как-то грустно.
С каким, каким составом?
+6
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+5
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Ruslan Karvonen
Ответ Alex Serpen
«Возвращение к величию» от Хави
«На пол пути!»
+6
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Антибаскет Поповича
Ну ничего, главное, чтоб Хави с Лапортой не забывали пафосные речуги толкать. А какую-то игру осмысленную демонстрировать совсем не обязательно.
+4
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6kMz
Ответ оле - топ юрген - клоп
Может потому, что ситуация в группе ньюкасла и боруссии куда более неоднозначная? Да и матч интереснее в разы, нежели хавин ватокат
Так у матча есть ещё 4 канала и Басры с Шахтёром ни на одном нет.
+5
-2
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Максим Чудов
ДНК Барсы работает😂
+7
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Rahym Hommadow
Ответ QWertY
Проигрывают клубу без роду и племени. Позорище)
горит экспресс или другое место?
+4
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FC.Barcelona
Хави очень рано продлили, очень слабый тренер к сожалению
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Homelender_666
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Это просто позор не показывать Барсу из-за Шахтера, настолько жалкий телеканал, это дно которое невозможно пробить
В прошлом году было точно также. Я смотрел матчи Реала и Шахтёра на заружебных каналах, а не на "главном спортивном канале страны")
+4
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Пацанчик реальный
Ответ Dmitrij Fiodorov
почему по тв не показывают?😔
Догадайся!
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Гумберт Гумберт
Ответ Угловой буллит
Бей гишпанцев !
они каталонцы
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alexmixer9
Смотря на барсу главный вопрос как папа Карло умудрился слить чемпионство Хави?
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grek087
В очередной раз вижу как великий игрок превращается в заурядного тренера. И дело не в результатах. Все придёт рано или поздно. Дело в языке. Хватит болтать каждую неделю. Мне как болельщику Реала в принципе все равно, просто это не серьезно.
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Антон Орехов
И эти люди оскарбляли Реал в матче с Райо )))
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Dotadagestan
Представляю сколько народу подгорело на экспрессах с барселоной
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Кашшай Чакырович
Игры вообще нет !
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Артак Симонян
не рука разве?
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Роман
07.07.2023 Хави: «Мы на полпути к возвращению великой «Барсы» и абсолютному успеху»
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