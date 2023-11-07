У «Барсы» 0 ударов в створ ворот «Шахтера» в 1-м тайме. «Блауграна» проигрывает 0:1

«Барселона» ни разу за тайм не пробила в створ ворот «Шахтера».

После 1-го тайма матча группового этапа чемпионов «Шахтер» ведет со счетом 1:0.

За первые 45 минут « » нанесла 2 удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ. « » пробил по воротам «блауграны» 4 раза, 2 удара пришлись в створ ворот.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!