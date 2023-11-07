У «Барсы» 0 ударов в створ ворот «Шахтера» в 1-м тайме. «Блауграна» проигрывает 0:1
«Барселона» ни разу за тайм не пробила в створ ворот «Шахтера».
После 1-го тайма матча группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» ведет со счетом 1:0.
За первые 45 минут «Барселона» нанесла 2 удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ. «Шахтер» пробил по воротам «блауграны» 4 раза, 2 удара пришлись в створ ворот.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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А если серьёзно, то первый удар с Сосьедадом был на 87й(и всего их 2 с учётом гола), и здесь еще 45 минут
Так себе достижение, конечно, безотносительно итогового результата