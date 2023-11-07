Тухель понял, что в «Баварии» не любят жесткий подход, и пытается улучшить отношения с игроками. Речи в перерывах стали короче и позитивнее, критики теперь меньше

Теги Бавария бундеслига Германия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Поведение Томаса Тухеля в общении с игроками «Баварии» изменилось.

По сведениям журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, главный тренер мюнхенцев понял, насколько влиятельны в этом клубе футболисты, и пытается улучшить свои отношения с ними.

Он заметил, что внутри команды не приветствуется жесткая критика, как и жесткий подход в целом. Выступления Тухеля в перерывах стали лаконичнее и позитивнее. Так, после первого тайма матча против «Галатасарая» (3:1) тренер вместо того, чтобы акцентировать внимание на ошибках, сосредоточился на том, чтобы мотивировать футболистов.

При этом отмечается, что отношения между Тухелем и командой хоть и не проблемные, но не близкие. Тренер сознательно дистанцировался и не хочет, чтобы личные симпатии влияли на его работу. Более тесно с футболистами общается его ассистент.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sekor
То есть теперь вместо "эй ты, *****, давай живо на поле!", стало "’эй, брат, давай на поле, пожалуйста"
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bayern2004
Да то что жёсткий подход нужен не всем,и не всегда должно быть понятно и так.
Даже сложно поверить что читаю подобный заголовок.
Вспоминаю как Великий Хайнкесс управлял такими ребятами как Рибери,Роббен,Мюллер,Нойер...Вот что такое мудрость Тренера!
Томас,лучше поздно ,чем никогда.
Удачи завтра с "Галатасараем".
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
бить перестал
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HK Traktor
Скоро установки будут такие:
- Все отлично, вперед парни, вы лучшие!)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ya Tolik
Все очень просто.
Когда приходишь в топ клуб, к футблистам, которые добились очень и очень многого, с ними жёсткий подход никогда не сработает.
В таких клубах как Реал, Бавария, Челси, где играли состоявшиеся футболисты, вбыли успешны более позитивные и добрые тренеры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жук
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
skxgpkt7xn
хорошо что еще и Мане нет 😅😅😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
А ЭТХ все ещё показывает свою крутость, лол))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Satvaldino
Яйца в кулак и на пятак (с) Йозе Марино
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AlKRD
Чтож ты Тухлый сдал назад…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DonaldBrashear 2.0
а может просто играть стали лучше, результаты лучше пошли, вот и меньше критики стало и позитивнее речь, нет?
это же прямая связь есть тут, играли плохо, как в начале сезона - много критики и негатива, играют хорошо - позитив и все дела.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий