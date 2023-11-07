Тухель понял, что в «Баварии» не любят жесткий подход, и пытается улучшить отношения с игроками. Речи в перерывах стали короче и позитивнее, критики теперь меньше

Поведение Томаса Тухеля в общении с игроками «Баварии» изменилось.

По сведениям журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, главный тренер мюнхенцев понял, насколько влиятельны в этом клубе футболисты, и пытается улучшить свои отношения с ними.

Он заметил, что внутри команды не приветствуется жесткая критика, как и жесткий подход в целом. Выступления Тухеля в перерывах стали лаконичнее и позитивнее. Так, после первого тайма матча против « » (3:1) тренер вместо того, чтобы акцентировать внимание на ошибках, сосредоточился на том, чтобы мотивировать футболистов.

При этом отмечается, что отношения между Тухелем и командой хоть и не проблемные, но не близкие. Тренер сознательно дистанцировался и не хочет, чтобы личные симпатии влияли на его работу. Более тесно с футболистами общается его ассистент.

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