Тухель понял, что в «Баварии» не любят жесткий подход, и пытается улучшить отношения с игроками. Речи в перерывах стали короче и позитивнее, критики теперь меньше
Поведение Томаса Тухеля в общении с игроками «Баварии» изменилось.
По сведениям журналистов Тоби Альтшаффля и Кристиана Фалька, главный тренер мюнхенцев понял, насколько влиятельны в этом клубе футболисты, и пытается улучшить свои отношения с ними.
Он заметил, что внутри команды не приветствуется жесткая критика, как и жесткий подход в целом. Выступления Тухеля в перерывах стали лаконичнее и позитивнее. Так, после первого тайма матча против «Галатасарая» (3:1) тренер вместо того, чтобы акцентировать внимание на ошибках, сосредоточился на том, чтобы мотивировать футболистов.
При этом отмечается, что отношения между Тухелем и командой хоть и не проблемные, но не близкие. Тренер сознательно дистанцировался и не хочет, чтобы личные симпатии влияли на его работу. Более тесно с футболистами общается его ассистент.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Даже сложно поверить что читаю подобный заголовок.
Вспоминаю как Великий Хайнкесс управлял такими ребятами как Рибери,Роббен,Мюллер,Нойер...Вот что такое мудрость Тренера!
Томас,лучше поздно ,чем никогда.
Удачи завтра с "Галатасараем".
- Все отлично, вперед парни, вы лучшие!)))
Когда приходишь в топ клуб, к футблистам, которые добились очень и очень многого, с ними жёсткий подход никогда не сработает.
В таких клубах как Реал, Бавария, Челси, где играли состоявшиеся футболисты, вбыли успешны более позитивные и добрые тренеры.
это же прямая связь есть тут, играли плохо, как в начале сезона - много критики и негатива, играют хорошо - позитив и все дела.