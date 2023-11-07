«Без Киммиха «Бавария» лучше, возможно – так говорили многие, с кем я общался. Без него команда провела лучший матч при Тухеле». Хаманн о хавбеке мюнхенцев

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Дитмар Хаманн бундеслига Германия Томас Тухель Йозуа Киммих Футбол

Дитмар Хаманн считает, что «Бавария» играет лучше без Йозуа Киммиха.

Экс-игрок «Баварии» и сборной Германии высказал такое мнение в ходе обсуждения матча против дортмундской «Боруссии», который мюнхенцы выиграли со счетом 4:0. Киммих пропускал игру из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в матче с «Дармштадтом» в предыдущем туре.

«Может быть, без Киммиха команда была бы лучше? Я разговаривал с некоторыми людьми, и многие фанаты «Баварии» говорили: «Без Киммиха дела идут лучше».

Хотя все не так просто, как кажется на первый взгляд. Это было бы несправедливо по отношению к Йозуа Киммиху. Этот матч был, безусловно, лучшим с тех пор, как пришел Тухель – и он прошел без Киммиха», – сказал Хаманн.

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7 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Один матч, это показатель?
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Fulyan
не слежу за играми Баварии, скажите пожалуйста почему в последнее время не мало критики в адрес Киммиха? что не так с ним?
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хавбек+
Киммих после интереса барсы стал часто ватокатить, может хочет понравится Хави?)
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deadjoker
В этом году что-то сильно сдал конечно.
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Фанат футбола 777
Не нужно так говорить, Киммих и есть Бавария, а учитывая, как тяжело он переносит критику, это его только подтолкнёт к переходу в судейский клуб
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Ковбой Бибоп
Киммиху стоит позвонить Пепу и прощупать почву. Ковачич так себе вписался, плюс непонятки с Де Брейне.
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