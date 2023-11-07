«Без Киммиха «Бавария» лучше, возможно – так говорили многие, с кем я общался. Без него команда провела лучший матч при Тухеле». Хаманн о хавбеке мюнхенцев

Дитмар Хаманн считает, что «Бавария» играет лучше без Йозуа Киммиха.

Экс-игрок «Баварии» и сборной Германии высказал такое мнение в ходе обсуждения матча против дортмундской « », который мюнхенцы выиграли со счетом 4:0. Киммих пропускал игру из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в матче с «Дармштадтом» в предыдущем туре.

«Может быть, без Киммиха команда была бы лучше? Я разговаривал с некоторыми людьми, и многие фанаты «Баварии» говорили: «Без Киммиха дела идут лучше».

Хотя все не так просто, как кажется на первый взгляд. Это было бы несправедливо по отношению к . Этот матч был, безусловно, лучшим с тех пор, как пришел – и он прошел без Киммиха», – сказал .

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