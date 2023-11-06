Президент «Баварии» о критике Тухеля: «Ощущение, будто клуб в руинах и пытается не вылететь. Нет, мы выиграли все матчи в ЛЧ и не проигрываем в Бундеслиге»
Герберт Хайнер поддержал Томаса Тухеля, резко ответившего на критику.
Ранее главный тренер «Баварии» после разгрома «Боруссии» (4:0) предложил журналистам задавать вопросы ругавшим его Лотару Маттеусу и Дитмару Хаманну.
«Каждый может высказать свое мнение и покритиковать, но иногда складывается впечатление, будто от клуба остались руины, будто мы пытаемся спастись от вылета.
Нет, мы не проиграли ни одного матча в чемпионате Германии и выиграли все матчи в Лиге чемпионов. Я считаю, что Томас правильно сделал, что поставил точку в этих разговорах. Мне нравится, что он сильный. Он испытывает достаточно сильное давление, как и все мы в «Баварии», – сказал президент клуба в интервью MagentaTV.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
https://www.sports.ru/football/match/1548620/
Кубок это вторичный турнир. МС вылетел из КЛ, да всем болельщикам наплевать. Да даже из КА вылетят всем опять наплевать будет. АПЛ и ЛЧ для МС главная цель, Бундеслига и ЛЧ главная цель для Баварии, а все эти суперкубки, внутренние кубки это все вторично.
Подавляющее большинство тех кто хейтит топ тренеров, даже матчи этих тренеров не смотрит, да и на результаты им все равно.
Сейчас куча сектантов, если я люблю Пепа значит должен ненавидеть Клоппа, если мне нравился Нагельсманн значит я должен презирать Тухеля и т.д. У сектантов нет логики, а просто хейт. Раньше сектантов было мало, а после противостояния РМ и Барсы с пиковыми КР и Месси под руководством Маура и Пепа сектанство вошло в абсолют.