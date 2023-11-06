Президент «Баварии» о критике Тухеля: «Ощущение, будто клуб в руинах и пытается не вылететь. Нет, мы выиграли все матчи в ЛЧ и не проигрываем в Бундеслиге»

Герберт Хайнер поддержал Томаса Тухеля, резко ответившего на критику.

Ранее главный тренер «Баварии» после разгрома «Боруссии» (4:0) предложил журналистам задавать вопросы ругавшим его Лотару Маттеусу и Дитмару Хаманну.

«Каждый может высказать свое мнение и покритиковать, но иногда складывается впечатление, будто от клуба остались руины, будто мы пытаемся спастись от вылета.

Нет, мы не проиграли ни одного матча в чемпионате Германии и выиграли все матчи в Лиге чемпионов. Я считаю, что правильно сделал, что поставил точку в этих разговорах. Мне нравится, что он сильный. Он испытывает достаточно сильное давление, как и все мы в «Баварии», – сказал президент клуба в интервью MagentaTV.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!