Президент «Баварии» о критике Тухеля: «Ощущение, будто клуб в руинах и пытается не вылететь. Нет, мы выиграли все матчи в ЛЧ и не проигрываем в Бундеслиге»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Герберт Хайнер Футбол

Герберт Хайнер поддержал Томаса Тухеля, резко ответившего на критику.

Ранее главный тренер «Баварии» после разгрома «Боруссии» (4:0) предложил журналистам задавать вопросы ругавшим его Лотару Маттеусу и Дитмару Хаманну.

«Каждый может высказать свое мнение и покритиковать, но иногда складывается впечатление, будто от клуба остались руины, будто мы пытаемся спастись от вылета.

Нет, мы не проиграли ни одного матча в чемпионате Германии и выиграли все матчи в Лиге чемпионов. Я считаю, что Томас правильно сделал, что поставил точку в этих разговорах. Мне нравится, что он сильный. Он испытывает достаточно сильное давление, как и все мы в «Баварии», – сказал президент клуба в интервью MagentaTV.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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12 комментариев

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Born is the King
Игра против Дортмунда это пик вертикального футбола. Бавария могла забить 8-9 , настолько быстрый и короткими комбинациями футбол поставил ТТ. Если так будут играть,то Тухель и ко катком по всем пройдутся
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Тухель
Что к этому Кубку привязались непонятно. Бавария за последние 10 сезонов Кубок выигрывала только 3 раза, да и там частенько Бавария вылетает на ранних стадиях от ноу неймов. Да и святой Нагельсманн вылетел из Кубка проиграв 5-0.
https://www.sports.ru/football/match/1548620/
Кубок это вторичный турнир. МС вылетел из КЛ, да всем болельщикам наплевать. Да даже из КА вылетят всем опять наплевать будет. АПЛ и ЛЧ для МС главная цель, Бундеслига и ЛЧ главная цель для Баварии, а все эти суперкубки, внутренние кубки это все вторично.
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Алекс Мелкумян
Ответ TheFrosty
Очень много вскукареков после победы над вечным клиентом БД, которую даже Ковач выигрывал. Позорный влет Саару и отскок от Галатасарая как-будто и не было.
"Даже Ковач" им проигрывал в очной встрече и в полный сезон обогнал их всего на 2 очка. И плюс вроде эта самая разгромная победа дома у Боруссии со времен Ван Гала.
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Михо
В принципе верно Хайнер сказал. Но про вылет из Кубка от клуба 3 лиги почему то забыл. А для Баварии, по моему скромному мнению, программа минимум на сезон это сделать внутренний дубль. Лч там уже сложнее, выход в полуфинал это успех, победа огромный успех
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deadjoker
Ответ Born is the King
Игра против Дортмунда это пик вертикального футбола. Бавария могла забить 8-9 , настолько быстрый и короткими комбинациями футбол поставил ТТ. Если так будут играть,то Тухель и ко катком по всем пройдутся
В бундеслиге да, в лч команды играют иначе и будет сложнее.
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Тухель
Ответ Футбол, хоккей итд
Томасу в обязательном порядке нужно выигрывать ЛЧ, а перед этим очередную БЛ. Тогда критики уйдут в тень.
Никто в тень не уйдёт. Это просто хейтеры. Такие есть у Пепа, у Клоппа, у Анчи, у Тухеля и т.д. эти тренеры уже выигрывали ЛЧ и от того что они снова ЛЧ выиграют хейтеров меньше не станет.
Подавляющее большинство тех кто хейтит топ тренеров, даже матчи этих тренеров не смотрит, да и на результаты им все равно.
Сейчас куча сектантов, если я люблю Пепа значит должен ненавидеть Клоппа, если мне нравился Нагельсманн значит я должен презирать Тухеля и т.д. У сектантов нет логики, а просто хейт. Раньше сектантов было мало, а после противостояния РМ и Барсы с пиковыми КР и Месси под руководством Маура и Пепа сектанство вошло в абсолют.
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Футбол, хоккей итд
Томасу в обязательном порядке нужно выигрывать ЛЧ, а перед этим очередную БЛ. Тогда критики уйдут в тень.
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Данила Скроботов
Ответ Born is the King
Игра против Дортмунда это пик вертикального футбола. Бавария могла забить 8-9 , настолько быстрый и короткими комбинациями футбол поставил ТТ. Если так будут играть,то Тухель и ко катком по всем пройдутся
По Саарбрюкену уже прошлись
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