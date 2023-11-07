Колосков об игре с Кубой: «Пустой матч со спортивной точки зрения. Вызов легионеров удивляет – к повышению класса, наигрыванию тактических схем, комбинаций это отношения не имеет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Вячеслав Колосков сборная Кубы Андрей Лунев товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев Александр Головин ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков считает нецелесообразным вызов в сборную игроков из-за рубежа.

Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав на ноябрьский тренировочный сбор, на котором команда проведет товарищеский матч со сборной Кубы.

«Откровенно говоря, удивляет вызов футболистов из зарубежных клубов. Это пустой матч, со спортивной точки зрения он вообще не имеет никакого значения, и зачем на него приглашать легионеров, мне абсолютно непонятно. Пускай они играют, тренируются, не выбиваются из графика.

Здесь может быть спортивно-политическая составляющая. Куба – наша дружественная страна, с ней нужно развивать всесторонние отношения, в том числе и в спорте, и было бы понятно, если бы так нам объяснили. Во-вторых, показать ФИФА и всему миру, что мы действующая организация, в состоянии проводить международные матчи, тогда было бы понятно. Но к повышению класса, наигрыванию тактических схем, комбинаций это не имеет никакого отношения», – сказал почетный президент РФС.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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4 комментария

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Spaten
Комличенко зря не вызвали, вдруг у них супертяж какой выйдет?
+1
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Охинец Сахалинцев
Голову точно не стоит дёргать
+1
0
+1
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