Думфрис о 0:1 от «Ман Сити»: «Интер» сражался до последнего свистка. Горжусь сегодняшним матчем»

Дензел Думфрис гордится матчем с «Манчестер Сити», несмотря на поражение (0:1).

Защитник «Интера» высказался после финала чемпионов.

«Выступая за « », всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь сегодняшним матчем. Жаль, что не выиграли.

Это финал, мы сражались до последнего свистка. Не повезло – не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы.

Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас трудно давать анализ», – сказал .

Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷‍♂️