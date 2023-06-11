Думфрис о 0:1 от «Ман Сити»: «Интер» сражался до последнего свистка. Горжусь сегодняшним матчем»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Дензел Думфрис Футбол

Дензел Думфрис гордится матчем с «Манчестер Сити», несмотря на поражение (0:1).

Защитник «Интера» высказался после финала Лиги чемпионов.

«Выступая за «Интер», всегда играешь на победу. Но думаю, что мы не должны опускать голову. Я горжусь сегодняшним матчем. Жаль, что не выиграли.

Это финал, мы сражались до последнего свистка. Не повезло – не забили. Но я горжусь тем, как мы готовились к этой игре. Мы не выиграли, но отдали все силы.

Трудно сейчас говорить. Мы не выиграли скудетто, проиграли этот финал. Мы провели хороший сезон, но сейчас трудно давать анализ», – сказал Думфрис.

Мы так восторгались Италией – а они проиграли все три финала еврокубков 🤷‍♂️

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1 комментарий

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Роман
Интер был в финале в 2010 году и спустя 13 лет снова. Это большое достижение, играя с такими грандами футбола.
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