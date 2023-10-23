Алаев о встрече Мажича с клубами: «Сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу. Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому»

Теги премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Александр Алаев ЭСК РФС Футбол

Президент Мир РПЛ высказался о работе главы судей Милорада Мажича.

– Вопрос встречи Мажича и клубов остается актуальным.

— Я вообще Милорада Мажича не видел ни разу.

— Но вы взаимодействуете с РФС, а они могут все организовать.

— Мне кажется, встреча уже потеряла смысл. Мы просили о ней несколько раз перед стартом сезона, когда был назначен Милорад. Я специально поднял стенограмму общего собрания, где говорил о том, что нам не хочется в публичной плоскости обсуждать вопрос судейства. Наверное, было бы правильно познакомиться и услышать его принципы работы. Я говорю даже не про трактовки, а общие принципы. Мы эту встречу просили, но сейчас завершился 12-й тур — смысла уже не вижу.

Не хочу обострять. Да, я уже это сделал, но потому что эпизод в матче «Ростов» — «Урал» был для меня вопиющим случаем. Я не мог не выступить. Мне кажется, если бы я тогда этого не сделал, об этом бы забыли и не обратили внимания.

Мне бы хотелось, чтобы ЭСК работала по-другому. А здесь, как мне показалось, все было сделано так, чтобы показать: судей не накажут. Хотя для меня это настолько очевидно!

Вы знаете, как сейчас работает ЭСК? И я не знаю. Когда был Ашот Рафаилович [Хачатурянц], он меня приглашал (и не только меня) — и я видел, как этот орган работает.

— Правда, что при Мажиче мы больше не увидим видеоразборов спорных эпизодов?

— Я не знаю. Интересен ли мне этот вопрос? Мне все, что касается российского футбола, очень интересно. Поэтому я переживаю за судейство, так как это бьет по репутации лиги и всех руководителей, включая меня. Вот и реагирую таким образом. До конца первой части сезона точно не буду комментировать судейство, – сказал Александр Алаев.

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8 комментариев

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Александр Жердин
Дожили,
Президент Мир РПЛ заявляет что он не понимает, как работает департамент судейского корпуса и ЭСК !!! А что тогда говорить про простых болельщиков?
+5
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Доктор Верховцев
Милорад Отмажич-Судееч.
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Клирик
Ответ Клирик
— Я вообще Милорада Мажича не видел ни разу. ..... Как это глава РФС не видел главу судейского комитета? Что за бред?)) Какие уж тут встречи с главами команд...
Президент рпл, конечно, но сути не меняет.
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Классный руководитель
Это ДНО, если так как говорит глава РПЛ, ЭСК давно берега попутал
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Виталик Украинский
Каждый сезон одно и то же, с незначительными вариациями. Мажич и ЭСК просто обязаны работать в публичном пространстве, комментировать и давать оценку всем спорным решениям. Здесь прямая вина клубов, которые перед началом сезона занимают соглашательскую позицию, делая тем самым из судей неприкасаемую касту, а затем в сезоне изображают терпил.
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