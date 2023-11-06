«Ожидаемо высокий уровень бригады Кукуяна. Он успевал, отпускал шуточки в адрес Дзюбы – это сказывалось на атмосфере». Экс-арбитр Николаев о судействе в дерби «Локо» – «Спартак»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Матч ТВ Павел Кукуян Футбол

Алексей Николаев отметил качество судейства в матче «Локомотив» – «Спартак».

«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью в 14-м туре Мир РПЛ (1:1). Матч обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

– Кукуяну удалось удержать матч под контролем, не было похожей ситуации на то, что было в игре ЦСКА – «Зенит»?

– Похожей ситуации не случилось, хотя страсти кипели. В целом, на мой взгляд, мы увидели ожидаемо высокий уровень судейства всей бригады. Большое спасибо Павлу Кукуяну, который успевал, отпускал шуточки в адрес Дзюбы, что тоже сказывалось на атмосфере матча. Молодцы ребята, достойное судейство.

Был интересный момент, который редко встречается, мы, наверное, первый раз увидели. В одном из эпизодов был пришедший в негодность мяч, по мнению игроков «Локомотива», которым нельзя не доверять. Случилась пауза, было непонятно, что хотят показать игроки «Локомотива». Неудачные действия игрока, который хотел выбить мяч в аут, чтобы его поменять, привел к атаке «Спартака». Потом Лантратов выбивает мяч в аут. Комичная ситуация, которую мало кто понял. Надо было поменять мяч.

– Кукуян имеет право остановить игру и назначить спорный мяч?

– В идеале так. Павел решил, чтобы игроки выбили мяч в аут. Могло что‑то случиться, но, слава богу, все поняли, что произошло. Потом еще раз мяч пришел в негодность на скамейке «Локомотива». В духе фэйр-плей вышли из этой ситуации, – сказал экс-арбитр ФИФА.

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4 комментария

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justbored
С шуточками в адрес Дзюбы Кукуяну сюда. Соберёт много плюсиков.
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sektant777)
Судейство это дно кукуян очередная матрёшка ах к жалко видеть просто кукуян нужно судить балет все в одну сторону увы
+2
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