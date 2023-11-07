Начо о Винисиусе: «Его чаще других провоцируют, а он всегда готов дать отпор. Успокаиваем его, и постепенно Вини меняется. У него сильный характер»

Начо Фернандес заявил, что Винисиус Жуниор становится более спокойным игроком.

«Мы с много раз беседовали после его переезда в . Он из тех футболистов, которые чаще других сталкиваются с провокациями. Он всегда готов дать отпор, всегда создает проблемы оппоненту.

Мы разговариваем с ним, чтобы успокоить его, и постепенно он меняется. У него очень сильный характер.

Если Пуйоль хочет с ним поговорить, это его право. Если он скажет что-то, что может помочь, это прекрасно. Но здесь к Винисиусу хорошо относятся и заботятся о нем.

Возможно, в чемпионов все спокойнее [поэтому и Винисиус там спокойнее], я не знаю. В идеале все должно быть как в ЛЧ. Мы все работаем над тем, чтобы сгладить ситуацию шаг за шагом. Вини это знает и полностью выкладывается», – заявил защитник «Реала».

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