Начо о Винисиусе: «Его чаще других провоцируют, а он всегда готов дать отпор. Успокаиваем его, и постепенно Вини меняется. У него сильный характер»

Теги Реал Мадрид Карлес Пуйоль Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Начо Фернандес Винисиус Жуниор Футбол

Начо Фернандес заявил, что Винисиус Жуниор становится более спокойным игроком.

«Мы с Винисиусом много раз беседовали после его переезда в Мадрид. Он из тех футболистов, которые чаще других сталкиваются с провокациями. Он всегда готов дать отпор, всегда создает проблемы оппоненту.

Мы разговариваем с ним, чтобы успокоить его, и постепенно он меняется. У него очень сильный характер.

Если Пуйоль хочет с ним поговорить, это его право. Если он скажет что-то, что может помочь, это прекрасно. Но здесь к Винисиусу хорошо относятся и заботятся о нем.

Возможно, в Лиге чемпионов все спокойнее [поэтому и Винисиус там спокойнее], я не знаю. В идеале все должно быть как в ЛЧ. Мы все работаем над тем, чтобы сгладить ситуацию шаг за шагом. Вини это знает и полностью выкладывается», – заявил защитник «Реала».

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9 комментариев

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Harut Hovsepyan
Все пройдет, и этот отрезок - тоже. Пока идет переходный период - адаптация не только к новой позиции, но и новой роли в команде. Без Бензема именно на него так резко лег груз ответственности за голы, от него много чего ждут, как мне кажется.

Но со временем все проблемы уйдут и Вини продолжит решать исходы матчей!

Хейтерам - привет! 👋🏽
+6
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Buharoid
Быть истеричкой и провокатором это не равно "иметь сильный характер".
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Harut Hovsepyan
Ответ ɔculpa
А не хейтерам что, не привет?☹️
Блин, согласен, нечестно получилось, спасибо за замечание!))

Нехейтерам Вини - привет! 👋🏽
+2
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Cruel Snake
Судя потому что пишут. Он проблем больше создаёт себе, клубу, но точно не оппоненту. Тот же Марсело столько лет провел в клубе и того не было
+3
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ZA.RMA
Ответ Harut Hovsepyan
Все пройдет, и этот отрезок - тоже. Пока идет переходный период - адаптация не только к новой позиции, но и новой роли в команде. Без Бензема именно на него так резко лег груз ответственности за голы, от него много чего ждут, как мне кажется. Но со временем все проблемы уйдут и Вини продолжит решать исходы матчей! Хейтерам - привет! 👋🏽
Где-то я этот комментарий уже видела🤔
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Harut Hovsepyan
Ответ ZA.RMA
Где-то я этот комментарий уже видела🤔
Уверен, тебе это показалось.. 😁
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Плевал я
Не особо сильный характер, если реагирует на все провокации.
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Алекс Мамедов
😁
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ɔculpa
Ответ Harut Hovsepyan
Все пройдет, и этот отрезок - тоже. Пока идет переходный период - адаптация не только к новой позиции, но и новой роли в команде. Без Бензема именно на него так резко лег груз ответственности за голы, от него много чего ждут, как мне кажется. Но со временем все проблемы уйдут и Вини продолжит решать исходы матчей! Хейтерам - привет! 👋🏽
А не хейтерам что, не привет?☹️
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