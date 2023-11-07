Начо о Винисиусе: «Его чаще других провоцируют, а он всегда готов дать отпор. Успокаиваем его, и постепенно Вини меняется. У него сильный характер»
Начо Фернандес заявил, что Винисиус Жуниор становится более спокойным игроком.
«Мы с Винисиусом много раз беседовали после его переезда в Мадрид. Он из тех футболистов, которые чаще других сталкиваются с провокациями. Он всегда готов дать отпор, всегда создает проблемы оппоненту.
Мы разговариваем с ним, чтобы успокоить его, и постепенно он меняется. У него очень сильный характер.
Если Пуйоль хочет с ним поговорить, это его право. Если он скажет что-то, что может помочь, это прекрасно. Но здесь к Винисиусу хорошо относятся и заботятся о нем.
Возможно, в Лиге чемпионов все спокойнее [поэтому и Винисиус там спокойнее], я не знаю. В идеале все должно быть как в ЛЧ. Мы все работаем над тем, чтобы сгладить ситуацию шаг за шагом. Вини это знает и полностью выкладывается», – заявил защитник «Реала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но со временем все проблемы уйдут и Вини продолжит решать исходы матчей!
Хейтерам - привет! 👋🏽
Нехейтерам Вини - привет! 👋🏽