Судья Тирни отменил гол Мартинелли «МЮ» после ВАР. Эдегор сбил Эриксена, отбирая мяч

Гол полузащитника Габриэла Мартинелли «Манчестер Юнайтед» отменен из-за фола.
На 12-й минуте хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор, стремясь в центре поля отобрать мяч у полузащитника Кристиана Эриксена, сбил соперника с ног.
После этого Букайо Сака длинной передачей вывел Мартинелли к воротам Давида Де Хеа, и бразилец нанес точный удар в дальний угол.
Судья Пол Тирни по предложению видеоассистента ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать гол.
Фото: скриншот трансляции
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Антони, Рэшфорд, Зинченко и Жезус в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция