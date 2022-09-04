Судья Тирни отменил гол Мартинелли «МЮ» после ВАР. Эдегор сбил Эриксена, отбирая мяч

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Гол полузащитника Габриэла Мартинелли «Манчестер Юнайтед» отменен из-за фола.

На 12-й минуте хавбек «Арсенала» Мартин Эдегор, стремясь в центре поля отобрать мяч у полузащитника Кристиана Эриксена, сбил соперника с ног.

После этого Букайо Сака длинной передачей вывел Мартинелли к воротам Давида Де Хеа, и бразилец нанес точный удар в дальний угол.

Судья Пол Тирни по предложению видеоассистента ознакомился с видеоповтором и принял решение не засчитывать гол.

Фото: скриншот трансляции

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Антони, Рэшфорд, Зинченко и Жезус в старте, Роналду в запасе. Онлайн-трансляция

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