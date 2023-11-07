Хавбек Аргентины Альмада о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший игрок мира и заслужил это больше, чем кто-либо. Всегда будет критика от тех, кто хочет на ТВ»

Тьяго Альмада прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

Аргентинский нападающий получил приз лучшему игроку года в восьмой раз в карьере.

«Мы знали, что он может его выиграть. Он более чем заслуживает этого. Он лучший. Это огромная радость – играть с ним в одной команде и видеть, что он за человек.

Всегда будут какие-то [критические] комментарии от людей, которые хотят попасть на телевидение, но мы знаем, что – лучший игрок в мире и заслужил это больше, чем кто-либо другой», – сказал полузащитник « » и сборной .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!