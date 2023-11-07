Хавбек Аргентины Альмада о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший игрок мира и заслужил это больше, чем кто-либо. Всегда будет критика от тех, кто хочет на ТВ»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Атланта Юнайтед Тьяго Альмада Футбол

Тьяго Альмада прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

Аргентинский нападающий получил приз лучшему игроку года в восьмой раз в карьере. 

«Мы знали, что он может его выиграть. Он более чем заслуживает этого. Он лучший. Это огромная радость – играть с ним в одной команде и видеть, что он за человек.

Всегда будут какие-то [критические] комментарии от людей, которые хотят попасть на телевидение, но мы знаем, что Месси – лучший игрок в мире и заслужил это больше, чем кто-либо другой», – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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25 комментариев

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Oleg
Ответ FOOTBALL Live
да пусть что хотят говорят завистники, Месси опередил холланда на 100 голосов, Месси чемпион мира, Месси лучший игрок в истории футбола это факт
Причем забрал голоса всей футбольной Европы.
Германия, Италия, Испания, Англия, Шотландия, Ирландия, Швеция, Польша, Хорватия, Турция, Австрия, Россия и тд отдали голоса ЧЕМПИОНУ МИРА Месси.
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FOOTBALL Live
да пусть что хотят говорят завистники, Месси опередил холланда на 100 голосов, Месси чемпион мира, Месси лучший игрок в истории футбола это факт
+8
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jam.football
Можно бесконечно спорить заслужил ли Месси свой 8 золотой мяч, но спорить о том, что он великий футболист достигший всех футбольных высот бессмысленно
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FOOTBALL Live
Ответ Oleg
Причем забрал голоса всей футбольной Европы. Германия, Италия, Испания, Англия, Шотландия, Ирландия, Швеция, Польша, Хорватия, Турция, Австрия, Россия и тд отдали голоса ЧЕМПИОНУ МИРА Месси.
факт!
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Oleg
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
Да тут скидывали что ромка и артемка писали после Швейцарии на ЧМ в Катаре)
Ромка:
Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира.
Если роналду даже на лавке выиграет, то это будет точка в спорах.

Артемка под постом о Марадоне:
Марадона Чемпион Мира.
Вопросы?
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VERBLYUD
После 8 ЗМ хейтеры Месси снова вылезли и начали хейтить Великого, но это очень глупо. Человек в 35-36 лет сделал 60+ результативных действии, выиграл главный турнир, стал лучшим игроком на этом турнире, получил ЗМ... После этого ему нужно стоя аплоди́ровать, а не хейтить!
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Oleg
Местные артемки не претендуют на тв, они просто испытывают боль и ненависть.
Все потому что их кумир проиграл. Мы понимаем, это больно принять, стоит приложить усилия, мозги включить и логику.
А от того, что артемки крутят вертят + на этом сайте, у роналду даже гола в плей офф ЧМ не появится. Так что бессмысленная затея.
Все уже произошло 18.12.2022 - оцициальная коронация Месси, а 30.10.2023 8 ЗМ, который так же вошел в историю.
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Квадратное личико
Ответ VERBLYUD
Поверь, если бы ЗМ вручали за статистику, у него было бы 9+ ЗМ. Если бы ЗМ вручали за полезные действия на поле(по оценкам Хускорда и Софаскор), у него было бы 10+ ЗМ. Если бы ЗМ вручали за трофеи, то у него тоже было бы примерно столько же ЗМ, ведь он самый титулованный игрок в истории. Так что хейтеры должны быть рады, что у Лео всего лишь 8 ЗМ.
Да как же ты не понимаешь. Когда у Месси великолепный сезон по статистике, ЗМ должны вручать по титулам. Когда Месси взял важные титулы, ЗМ должны вручать по статистике. Когда у Месси великолепная статистика и важные титулы, ЗМ должны вручать Хавиньесте, потому что без них он никто.
Понял теперь? 😄
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Oleg
Ответ Смари Муха
Блин чувство будто Месси с пистолетом ходит и заставляет всех говорить какой он крутой..
Да)
А еще он покупает ФИФА, УЕФА, Конмебол, Франс Футбол, все мировые сми, всех игроков мира, миллиарды фанатов тоже куплены им.
Все купил)
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mwj85frrxz
Сборная Аргентины это главная секта поклонников Месси, но по-другому чемпионат мира они бы не выиграли 🥰
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Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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Квадратное личико
Вся цена "праведному" возмущению артёмок по поводу этого Золотого Мяча стала видна после их реакции на вручение Винисиусу премии лучшего игрока Ла Лиги, при том, что был великолепный Гризманн. Почитайте их коменты) "Игроки так проголосовали, кто кого ограбил? Раз дали премию Винисиусу, то премия его, какие вопросы?" 😄
Вот такие вот "люди" 😄
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FOOTBALL Live
Ответ Сикарио
Кто это, что за ноунейм?
человек знающий о футболе очень много
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
Не смеши
Смешно от того, что даже у Альмады дома есть медаль ЧМ , а у нашего Криштика нет?
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VERBLYUD
Ответ jam.football
Можно бесконечно спорить заслужил ли Месси свой 8 золотой мяч, но спорить о том, что он великий футболист достигший всех футбольных высот бессмысленно
Поверь, если бы ЗМ вручали за статистику, у него было бы 9+ ЗМ. Если бы ЗМ вручали за полезные действия на поле(по оценкам Хускорда и Софаскор), у него было бы 10+ ЗМ. Если бы ЗМ вручали за трофеи, то у него тоже было бы примерно столько же ЗМ, ведь он самый титулованный игрок в истории. Так что хейтеры должны быть рады, что у Лео всего лишь 8 ЗМ.
+4
-4
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