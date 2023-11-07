Хавбек Аргентины Альмада о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Лео – лучший игрок мира и заслужил это больше, чем кто-либо. Всегда будет критика от тех, кто хочет на ТВ»
Тьяго Альмада прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.
Аргентинский нападающий получил приз лучшему игроку года в восьмой раз в карьере.
«Мы знали, что он может его выиграть. Он более чем заслуживает этого. Он лучший. Это огромная радость – играть с ним в одной команде и видеть, что он за человек.
Всегда будут какие-то [критические] комментарии от людей, которые хотят попасть на телевидение, но мы знаем, что Месси – лучший игрок в мире и заслужил это больше, чем кто-либо другой», – сказал полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной Аргентины.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Германия, Италия, Испания, Англия, Шотландия, Ирландия, Швеция, Польша, Хорватия, Турция, Австрия, Россия и тд отдали голоса ЧЕМПИОНУ МИРА Месси.
Ромка:
Чемпионы Мира останутся Чемпионами Мира.
Если роналду даже на лавке выиграет, то это будет точка в спорах.
Артемка под постом о Марадоне:
Марадона Чемпион Мира.
Вопросы?
Все потому что их кумир проиграл. Мы понимаем, это больно принять, стоит приложить усилия, мозги включить и логику.
А от того, что артемки крутят вертят + на этом сайте, у роналду даже гола в плей офф ЧМ не появится. Так что бессмысленная затея.
Все уже произошло 18.12.2022 - оцициальная коронация Месси, а 30.10.2023 8 ЗМ, который так же вошел в историю.
Понял теперь? 😄
А еще он покупает ФИФА, УЕФА, Конмебол, Франс Футбол, все мировые сми, всех игроков мира, миллиарды фанатов тоже куплены им.
Все купил)
Вот такие вот "люди" 😄